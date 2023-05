'Če se boš moral znebiti trupla, bom prišla z lopato in vrečami za smeti'

"Želim si le, da se spomniš, da te bom vedno imela rada. Vem, da me boš tudi ti vedno imel rad. Ti si moj fant. Nič me ne more prisiliti, da te neham imeti rada, nič naju ne bo razdvojilo, ne glede na to, kaj počneva, kam greva ali kaj rečeva. Vedno se bova imela rada," je v pismu zapisala Roberta Laundrie , mama 23-letnega Briana Laundrieja.

Mati Briana Laundrieja je sinu ponudila lopato in vreče za smeti, če bi se moral slučajno znebiti trupla, razkriva pismo, ki je bilo na sodišču predstavljeno kot sodni dokument . Pismo so po sojenju izdali staršem pokojne Gabby Petito , odvetnik družine pa je v četrtek z NBC News delil njegovo kopijo.

Pismo sicer nima pripisanega datuma, zato ni popolnoma jasno, kdaj je bilo napisano. Roberta Laundrie pa zagotavlja, da zapis ni povezan s smrtjo Gabby Petito. "Z Brianom sem se skušala povezati in popraviti najin odnos, ko je nameraval oditi od doma. Upala sem, da ga bo pismo spomnilo, kako zelo ga imam rada," je dejala, pripis "po branju zažgi" pa da je povezan z istoimensko knjigo, o kateri sta se pogosto šalila. Oba s sinom naj bi delila ljubezen do zgodb.

Pismo je zaključila z besedami: "Nič naju ne more ločiti: ne sovraštvo, ne lakota, ne brezdomstvo, ne grožnje, niti greh, niti predstavljivo ali nepredstavljivo ne more stopiti med naju. Niti čas ali kilometri." Pismo, zapisano na rjavem papirju, je bilo v kuverti, naslovljeni na Briana Christopherja Laundrieja. Na kuverti pa je bil tudi pripis: "Po branju zažgi."

Odvetnik Laundriejevih staršev je marca vložil zahtevo za izdajo zaščitnega naloga za pismo, češ da ga je Roberta Laundrie napisala mesece pred smrtjo Petitove. Mama storilca pa je v spremni izjavi dodala, da je pismo sinu napisala v času, ko je bil njun odnos težaven in napet. Ob tem je dejala, da se ne spomni točno, kdaj je pismo nastalo, da pa ga je sinu dala, preden sta s Petitovo odšla na pot.

Pismo brez datuma

"Čeprav sem v pismu uporabila besede, za katere se zdi, da so povezane z Brianovim dejanjem in njegovim odvzemom Gabbyjinega življenja, si nikoli ne bi predstavljala dogodkov, ki so se odvili mesece kasneje," je povedala Roberta Laundrie ter dodala, da njen sin ob smrti ni imel pisma. FBI je namreč o vsebini pisma družino Laundrie spraševal, še preden so odkrili truplo 23-letnika.

Medtem pa je odvetnik družine Petition pojasnil, da so preiskovalci pismo odkrili v hiši staršev Briana Laundrieja. V njej pa da so bili tudi predmeti iz kombija, v katerem sta potovala Gabby in Brian.

"Pismo je brez datuma, in čeprav je Roberta Laundrie dejala, da je bilo napisano, preden sta Brian Laundrie in Gabby Petito odšla na potovanje, je razumno sklepati, da je bilo napisano po umoru Gabby Petito. Gre za dokaz, da sta se starša zavedala smrti Gabby Petito, ko sta javnosti sporočila, da je njuna hčerka pogrešana," je zapisano v izjavi družine Petito. O tem, kdaj je bilo pismo napisano, bo odločala porota. To se bo odvilo maja prihodnje leto.

Družina Petito je zaradi čustvene stiske v povezavi s smrtjo Gabby Petito zoper družino Laundrie in njihovega nekdanjega odvetnika tožbo sprožila marca lani.