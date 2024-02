'Če se odločijo, da me ubijejo, pomeni, da smo neverjetno močni'

"Edina stvar, ki je potrebna za zmago zla, je, da dobri ljudje ne storijo ničesar. Zato ne bodite neaktivni," je dejal v ruščini. "Izkoristiti moramo to moč, da se ne predamo in da se zavedamo, da smo skupaj močni, medtem ko nas skušajo slabi možje zatreti ."

"Poglejte, povedati vam moram nekaj zelo očitnega. Ne smete obupati. Če se odločijo, da me ubijejo, pomeni, da smo mi neverjetno močni," je dejal v dokumentarcu, ki se vrti okoli njegovega življenja in dogodkov, povezanih z njegovo zastrupitvijo.

V dokumentarnem filmu, ki je izšel aprila 2022, Navalnega vprašajo, kaj bi dejal Rusom, če ga ruske oblasti pridržijo in zaprejo ali če ga ubijejo. "Moje sporočilo, če me ubijejo, je zelo enostavno. Ne obupajte," je Navalni sprva odgovoril v angleščini, nato je svoje državljane nagovoril še v ruščini.

Glasen kritik Putina

Navalni je veljal za glasnega kritika ruskega predsednika Putina. Skupaj s sodelavci je objavil več zgodb in prispevkov o korupciji v Kremlju in razkošnih posestih ruskega državnega vrha. Njegovi kritiki so mu, poleg domnevno neutemeljenih napadov na rusko vodstvo, očitali sodelovanje z neonacističnimi skupinami in rasistične izpade proti neruskim priseljencem iz Srednje Azije, za kar se Navalni ni nikoli opravičil.

Avgusta 2020 so ga v Nemčiji hospitalizirali zaradi zastrupitve z živčnim sredstvom novičok. Navalni je trdil, da je za njegovo zastrupitvijo stal Putin. Zaradi tega so takrat EU, ZDA in Velika Britanija sprejele nekatere sankcije proti visokim ruskim uradnikom. Navalni se je v Rusijo vrnil v začetku leta 2021, oblasti pa so ga aretirale zaradi kršitve pogojnega izpusta na podlagi obsodbe iz leta 2014.

Navalni je bil nato obsojen na dveinpolletno zaporno kazen v koloniji v Vladimirski regiji. V tem času je prejel tudi nagrado Saharova za delo na področju boja za človekove pravice. Marca 2022 so ga obsodili na dodatnih devet let zapora zaradi utaje davkov in nespoštovanja do sodišča. Amnesty International je primer proti Navalnemu označil za montiran sodni proces. Njegovi sodelavci so decembra lani sporočili, da je Navalni izginil in bil več tednov nedosegljiv. Takrat je bil premeščen v kazensko kolonijo IK-3, ki se nahaja na območju nekdanjega gulaga v Jamalo-nenški avtonomni oblasti.