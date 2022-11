'Če se srečata dve mladi voditeljici, to ne pomeni, da sta se srečali, ker sta istega spola'

Jacinda Ardern, premierka Nove Zelandije je takoj postregla z vprašanjem, ali bi se dva moška voditelja prav tako morala soočiti z enakim vprašanjem.

"Ko se dve ženski srečata, ne pomeni, da se samo zaradi njunega spola," je dejala. Spraševala se je tudi, če je kdo "kdaj vprašal Baracka Obamo in Johna Keyja, ko sta se srečala, če je to zaradi tega, ker sta bila podobnih let". Nekdanji ameriški predsednik in nekdanji novozelandski premier sta se leta 1961 namreč rodila v nekaj dneh razlike.

Na vprašanje o njunih vlogah voditeljic je Ardernova odgovorila, da sta z Marin čutilE odgovornost, da uporabita svoj glas v imenu zatiranih žensk, kot so tiste v Iranu.

"Osredotočenost našega pogovora je na tem, kaj bi lahko skupaj naredili več v podporo drugim ženskam v drugih državah, ki se soočajo s hudimi okoliščinami, kjer vidimo, da so zatirane in kjer so kršene najosnovnejše človekove pravice," je dejala Ardernova.