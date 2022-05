Če se vojna v Ukrajini ne bo končala, svetu grozi večletna lakota

Po besedah generalnega sekretarja v ZN Antonia Guterresa je konflikt med Rusijo in Ukrajino prekinil oskrbo iz ukrajinskih pristanišč, ki so nekoč izvažala ogromne količine sončničnega olja, pa tudi žit, kot sta koruza in pšenica. To je zmanjšalo svetovno ponudbo in povzročilo dvig cen alternativnih živil.

Svetovne cene hrane so po podatkih ZN skoraj 30 odstotkov višje kot v enakem času lani.

"Na našem planetu je dovolj hrane, če stopimo skupaj. Če pa tega problema ne rešimo danes, se bomo v prihodnjih mesecih soočili z lakoto," je ponovil. Kot je nadalje opozoril, ni učinkovite rešitve za prehrambeno krizo brez ponovne vključitve ukrajinske proizvodnje hrane na svetovni trg, pa tudi gnojil, ki jih proizvajata Rusija in Belorusija.

Guterres je v sredo v New Yorku prav tako dejal, da "obstaja realna grožnja, da bo vojna v Ukrajini na desetine milijonov ljudi pognala čez rob prehranske negotovosti" . To pa se bo po njegovi oceni odražalo v množični podhranjenosti oziroma lakoti po vsem svetu.

Guterres je med drugim dejal tudi, da je v "intenzivnem stiku" z Rusijo in Ukrajino, pa tudi z ZDA in EU, v prizadevanju za povrnitev izvoza hrane na normalno raven. "Zapletene varnostne, gospodarske in finančne posledice zahtevajo dobro voljo z vseh strani," je poudrail.

Na isti dan, ko je Gutteres nagovoril svetovno javnost, je Svetovna banka napovedala novo sprostitev sredstev, in sicer v vrednosti približno 11,3 milijarde evrov, za projekte, s katerimi bi reševali svetovno prehransko negotovost. V naslednjih 15 mesecih pa naj bi v ta namen sprostili še slabih 30 milijard evrov.

Rusija in Ukrajina proizvedeta 30 odstotkov svetovne zaloge pšenice, navaja BBC. Pred vojno je Ukrajina prek svojih pristanišč izvažala kar 4,5 milijona ton kmetijskih pridelkov na mesec. Odkar je tam vojna, pa je izvoz močno upadel, cene pa so posledično zrasle v nebo. Situacija na trgu se je še poslabšala, potem ko je Indija to soboto prepovedala izvoz pšenice.

V ZN pravijo še, da je v Ukrajini trenutno "obtičalo" okoli 20 milijonov ton žita, pridelanega pred vojno, kar bi sicer lahko, če bi to zalogo sprostili, vsaj nekoliko omililo pritisk na svetovne trge.