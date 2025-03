'Če se želi Evropa izogniti vojni, se mora pripraviti nanjo'

Obrambi je namenjenih 40 odstotkov ruskega proračuna oziroma devet odstotkov njenega bruto domačega proizvoda (BDP), je ponazorila. Poudarila je, da so ta vlaganja namenjena vojni v Ukrajini, obenem pa da se Rusija pripravlja na prihodnjo konfrontacijo z evropskimi demokracijami. "In ravno ko se te grožnje krepijo, naša najstarejša partnerica - ZDA - pozornost preusmerja na indijsko-pacifiško regijo."

Med cilji bele knjige bo še povečati pomoč Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. EU in njene članice so v treh letih vojne Kijevu namenile za skoraj 50 milijard evrov vojaške pomoči, vendar pa lahko po mnenju von der Leynova storijo še veliko več.

Ena od štirih ključnih prednostnih nalog t. i. bele knjige o prihodnosti evropske obrambe bo povečanje obrambnih izdatkov. Temu namenjen načrt, ki naj bi prinesel do 800 milijard evrov dodatnih naložb v evropsko obrambo, je komisija predstavila že v začetku meseca. V sredo pa bo objavila še predloge pravne podlage za izvedbo načrta, ki med drugim vključuje vzpostavitev novega finančnega instrumenta, vrednega do 150 milijard evrov.

"Svet moramo videti, kakršen je, in ukrepati takoj, da bi mu bili kos. V drugi polovici desetletja in kasneje se bo namreč oblikoval nov svetovni red," je še dejala predsednica komisije. Zato bo v sredo Bruselj predstavil načrt, ki bo Evropski uniji omogočil, da bo do leta 2030 pripravljena, je še napovedala.

Zato bosta EU in Ukrajina vzpostavili skupno delovno skupino, v okviru katere bodo unija in države članice usklajevale vojaško pomoč Kijevu, je napovedala v nagovoru danskim kadetom. Poudarila je, da se lahko tudi evropska obrambna industrija uči iz ukrajinskih izkušenj, zaradi česar je treba pospešiti vključevanje Ukrajine v evropski trg z obrambno opremo.

Ravno okrepitev evropske obrambne industrije pa bo tudi zadnja prednostna naloga bele knjige o prihodnosti evropske obrambe. "Danes gre večina obrambnih naložb izven Evrope. To pomeni dobra delovna mesta zunaj Evrope ter raziskave, razvoj in inovacije zunaj Evrope. To ni vzdržno, več moramo kupovati evropsko. To pomeni spodbujanje inovacij in vzpostavitev trga EU za obrambno opremo," je povedala predsednica komisije.

Von der Leynova je poudarila še, da je EU povsem zavezana sodelovanju z zvezo Nato in ZDA, pa tudi drugimi partnericami v Evropi in po svetu.

Po sredini predstavitvi bodo belo knjigo o obrambi v četrtek obravnavali voditelji držav članic EU na vrhu v Bruslju, ki imajo med drugim na dnevnem redu krepitev evropskih obrambnih zmogljivosti, nadaljnjo podporo Ukrajini in gospodarsko konkurenčnost unije.