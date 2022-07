'Če ste zgrešili izvoz, ne paničarite'. Črna gora dobila prvo avtocesto v državi

Črnogorci, z njimi pa tudi (predvsem srbski) turisti, so končno dočakali prvi zgrajeni odsek na avtocesti Bar–Boljare, ki bo skrajšal pot s severa države proti Podgorici in naprej na morje. Dolg je 41,5 kilometra, sestavljajo ga številni predori, vožnja po njem bo prvi teden celo brezplačna. Otvoritev bo tako svečana, da si jo bodo prebivalci lahko ogledali celo v neposrednem prenosu na vseh mogočih kanalih javne radiotelevizije. Podjetje Monteput je medtem objavilo navodila, kako voziti po avtocesti.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Gre za prve kilometre črnogorske avtoceste, ki poleg udobnejšega in hitrejšega potovanja potnikom prinašajo tudi večjo varnost, saj se bodo tako izognili najnevarnejšemu delu stare magistralne poti proti morju vzdolž kanjona reke Morače. Novi avtocestni odsek bo segal od Smokovca pri Podgorici do Mateševa pri Kolašinu, s pomočjo kitajske delovne sile podjetja CRBC (China Road and Bridge Corporation) so ga gradili sedem let.

icon-expand Gradbišče črnogorske avtoceste FOTO: AP

Na svečani otvoritvi bo tako poleg premierja Dritana Abazovića in podpredsednika vlade Ervina Ibrahimovića in izvršnega direktorja Monteputa Milana Ljiljanića spregovorila tudi kitajska veleposlanica Hua Jafang. Nocojšnjo svečanost na cestninski postaji Pelev brijeg bo črnogorska javna radiotelevizija prenašala tako na prvem kot na parlamentarnem in na satelitskem programu, pa tudi na radiu in svoji spletni strani. Današnji dan so simbolično izbrali tudi zaradi tega, saj Črna gora 13. julija praznuje dan državnosti. Vseeno gre za veliko zamudo, saj bi morali omenjeni del avtoceste odpreti že 10. maja 2019.

Vožnja bo stala 3,5 evra Avtocestni odsek Smokovac–Mateševo s po tremi pasovi v vsako smer bodo voznikom uradno predali v uporabo v četrtek ob osmih zjutraj, vožnja po njem bo brezplačna do osme ure 21. julija, nato pa bo zanjo treba odšteti 3,5 evra. 41,5-kilometrski odsek sestavlja 20 viaduktov in 16 dvocevnih predorov, katerih skupna dolžina predstavlja skoraj polovico dolžine celotnega odseka. Ta ima štiri izvoze, Smokovac, Pelev Brijeg, Veruša in Mateševo, preko katerih so novo avtocesto navezali na obstoječe cestno omrežje. Postavili so tudi sodobni telekomunikacijski center, saj so odsek prekrili s kar 560 kamerami, ki imajo sposobnost avtomatske zaznave dogodkov na cesti.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

'Prepovedana vožnja vzvratno in polkrožno obračanje' Ker gre za prvi polnopravni avtocestni odsek v državi, nekatere Črnogorce skrbi, ali se bodo znašli. Monteput je zato objavil navodila za varno vožnjo, prometni strokovnjaki pa prebivalcem sporočajo, da morajo zgolj upoštevati prometno signalizacijo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Ko pridete čez cestninsko zapornico, vas bodo pričakali trije prometni pasovi, zato je pomembno, da izberete pravega. Vožnja vzvratno je strogo prepovedana, enako velja za polkrožno obračanje. Če ste zgrešili izvoz z avtoceste, ne paničarite," je Monteput zapisal v "navodilih za uporabo" avtoceste. Objavili so tudi razlago voznih pasov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Dogajanje v predorih je pokrito s kamerami. V primeru kakršnih koli težav se iz nadzornega centra aktivirajo vse pristojne službe - policija, gasilci in tudi tisti, ki vzdržujejo ter nadzirajo avtocesto," so dodali. Prej poldrugo uro, zdaj 25 minut Še pred otvoritvijo se je po novi avtocesti zapeljala ekipa srbske javne radiotelevzije. Srbija namreč nima morja, zato se njeni prebivalci množično zgrinjajo v črnogorsko primorje, vendar jim dolga zavita cesta povzroča sive lase. Slovenci za pot v priljubljeno Budvo in ostale obmorske kraje sicer običajno uporabljajo Jadransko magistralo ali pa prehod čez Trebinje v BiH.

icon-expand Gradbišče črnogorske avtoceste FOTO: AP

Po novem avtocestnem odseku se bo lahko vozilo s 100 kilometri na uro, kar pomeni, da bodo za omenjeni del poti vozniki potrebovali le 25 minut namesto zdajšnje ure in pol. Gradnja je bila zahtevna, saj je bilo treba premagati velike višinske razlike: "Kar se tiče konfiguracije terena, imamo na začetku trase nadmorsko višino 63 metrov, na koncu, v Mateševu, pa se dvigne do 1160 metrov," je za RTS povedal Ljiljanić. Tako po enem samem tunelu ciprese zamenjajo borovci: "Tri kilometre dolgi tunel Veternik, ki je od Podgorice oddaljen 20 kilometrov, je kot vrata, čez katera vstopite iz enega v drug klimatski pas. Popolnoma drugačne temperature, morfologija tal in rastlinja," so zapisali novinarji po ogledu avtoceste.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right