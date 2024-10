'Če Trump ne zmaga, bodo to zadnje volitve'

Donald Trump se je ponovno pojavil na kraju, kjer je julija prejel strel v uho in se za las izognil smrti, ko je nanj streljal 20-letni Thomas Crooks. Na tokratnem predvolilnem shodu, kjer je bil govorniški oder obdan z neprebojnim steklom, na samem prizorišču pa poostrena varnost, je predsedniški kandidat na oder povabil tehnološkega milijarderja Elona Muska.

"Želijo vam vzeti pravico do glasu in pravico do nošenja orožja," je dejal Musk, ki je novembrske predsedniške volitve označil za "najpomembnejše v našem življenju". Lastnik platforme X, podjetij Tesla in SpaceX je nasprotno stran (tj. demokrate) obtožil, da ljudem poskušajo odvzeti svobodo govora in demokracijo.

"Predsednik Trump mora zmagati, da bi ohranili ustavo. Mora zmagati, da bi obranili demokracijo v Ameriki," je dejal Musk. "Če se to ne zgodi, bodo to zadnje volitve. To so moje napovedi," je nadaljeval.