'Če zavrnejo premirje, jih bomo označili za bedake in se umaknili'

Prvi krog mirovnih pogajanj med ameriškimi, evropskimi in ukrajinskimi uradniki je potekal tudi v Parizu, poroča BBC . Udeleženci so pogovore sprva označili za pozitivne, dokler se nista vmešala prav Trump in njegov državni sekretar Marco Rubio . Zagrozila sta namreč, da bodo ZDA odstopile od prizadevanj za prekinitev ognja, če se napredek ne bo kmalu pokazal.

Rusija je namreč v zadnjih dneh izvedla nekaj najsmrtonosnejših raketnih napadov na civiliste, v Harkovu je bilo na primer ranjenih več kot 100 oseb, ena oseba je umrla, Bela hiša pa napadov ni obsodila. Kijev je prav tako ob ameriški zamrznitvi vojaške pomoči in obveščevalnih podatkov pristal na popolno prekinitev ognja, medtem ko Moskva svojih zahtev po ukrajinski zemlji in strmoglavljenju Volodimirja Zelenskega ni opustila.

"Marco ima prav, ko pravi, da želimo videti konec. Pomislite, koliko ljudi je vsak dan ubitih, medtem ko se mi le pregovarjamo," je dejal Trump. Kot je poudaril 47. ameriški predsednik, je v interesu obeh strani, da sodelujeta s prizadevanji njegove administracije, preden bo prepozno in se bo Washington osredotočil na druge zadeve.

"Če bo iz nekega razloga ena od obeh strani pogajanja zelo otežila, bomo rekli: 'Neumni ste, bedaki, grozni ljudje.' In nato bomo odkorakali. Upam sicer, da nam tega ne bo treba storiti," je dodal. Na vprašanja o tem, ali pogajanja zavira ruski predsednik Vladimir Putin, pa je Trump dejal, da upa, da ne, a da bo javnost, če dobi potrditev, o tem tudi obvestil.

Trumpa so vprašali tudi, ali bo Washington še naprej vojaško in finančno podpiral Ukrajino, če dogovora o koncu vojne ne bo mogoče doseči. Slednji ni želel pojasniti prihodnjih načrtov ali nepredvidenih dogodkov: "No, tega ne bom rekel, ker mislim, da nam bo to uspelo."