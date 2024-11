Če želijo nahraniti otroke, morajo prodajati svoje telo

"Otroci so jokali, nismo imeli hrane," je dejala za AP News. "Zlorabil je moj položaj." Vse ženske, ki so govorile za medije, so želele ostati anonimne, saj se bojijo maščevanja.

Predvsem nasprotujoče si je dejstvo, da so nekatere sudanske deklice in ženske izkoriščali prav tisti, ki naj bi jih zaščitili, denimo humanitarni delavci in lokalne varnostne sile. V zameno za spolne usluge naj bi jim ponujali denar, lažji dostop do pomoči in službo, so povedale. Takšno spolno izkoriščanje pa je v Čadu kaznivo dejanje. In žensk v težkih situacijah, razseljenih, je v Čadu zdaj ogromno. Več sto tisoč ljudi se jih je namreč zateklo v to državo, da bi se izognile sudanski državljanski vojni, v kateri je bilo ubitih več kot 20.000 ljudi.

Tri ženske so se pogovarjale z novinarji AP News v mestu Adre blizu sudanske meje, sudanska psihologinja pa je delila pripovedi še sedmih žensk in deklet, ki niso želele govoriti neposredno z novinarji. Psihologinja Daral-Salam Omar je pojasnila, da ji je vseh sedem povedalo, da so bile primorane pristati na takšne ponudbe moških, da bi se dokopale do nekaterih ugodnosti. Nekatere so kasneje zanosile in poiskale pomoč psihologinje, ker so se bale, da jih bo njihova skupnost izobčila. "Bile so psihično uničene. Predstavljajte si žensko, ki zanosi brez moža v takšnem okolju in razmerah," je dejala Omarjeva.

Spolno izkoriščanje med velikimi humanitarnimi krizami ni redkost, zlasti na območjih razseljevanja, skupine za pomoč pa se že dolgo borijo proti temu. A težava je tudi v tem, ker se ženske bojijo povedati kaj se jim je zgodilo, ampak se raje osredotočajo na zagotavljanje osnovnih potrebščin, ne glede na to kaj morajo storiti, da bi se do njih dokopale.

Sicer so v taboriščih za razseljene "varni prostori", kjer se lahko zbirajo ženske, in imajo na voljo brezplačne telefonske linije, kjer lahko anonimno poročajo o zlorabah. A večina Sudank se ne odloči za to možnost, saj se vse bojijo maščevanja moških, ki so jih zlorabili. Ena izmed žensk, ki so v taborišču, se je na humanitarnega delavca obrnila s prošnjo za delo, da bi lahko kupila osnovne potrebščine. Sicer ji je bil pripravljen pomagati, a le v zameno za spolne usluge. Te pa je izkoristil večkrat, na voljo mu je morala biti več mesecev, on pa ji je vsakič plačal po 12 dolarjev oziroma nekaj več kot 11 evrov. Ko je zanosila in rodila, ji je plačal 65 dolarjev oziroma nekaj več kot 61 evrov in zanikal, da je otrok njegov. Moški je bil sudanski delavec za organizacijo Zdravniki brez meja (MSF).