Ceausescujevo letalo prodajali za 25 tisočakov, prodano je bilo za 120.000 evrov

V Romuniji so na dražbi prodali predsedniško letalo in limuzino nekdanjega diktatorja Nicolaeja Ceasescuja. Zanju so iztržili nekajkrat več od izklicne cene.

Letalo Rombac 1-11, ki ga je Ceausescu uporabljal do padca z oblasti leta 1989, je bilo prodano za 120.000 evrov. Izklicna cena je bila 25 tisočakov. Letalo sicer nima več luksuzne notranjosti, kakršno je imelo, ko ga je uporabljal komunistični diktator, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na dražbi so prodali tudi limuzino Paykan Hillman Hunter, ki jo je Ceausescuju podaril iranski šah Mohamed Reza Pahlavi, ki ga je z oblasti odnesla islamska revolucija leta 1979. Izklicna cena za avtomobil je bila 4000 evrov, na koncu pa je bil prodan za 95.000 evrov.