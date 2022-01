Čebelarji na protest v Čilu prinesli okoli 60 panjev, čebele pičile sedem policistov

Čebelarji so zato v ponedeljek pred predsedniško palačo v Santiagu pripravili demonstracije, na katerih so zahtevali vladno reformo, ki bi izboljšala cene medu ali pa proizvajalcem zagotovila subvencije. V drevoredu pred palačo so čebelarji postavili okoli 60 panjev s približno 10.000 čebelami ter prosili za srečanje s predsednikom Sebastianom Pinero .

V Čilu se proizvodnja medu sooča z dolgotrajno sušo, ki uničuje vir hrane za čebele. Suše sicer niso redke za to državo, vendar pa sedanja traja že vse od leta 2010. Kot pojasnjujejo znanstveniki, so zanjo vsaj delno zagotovo krive tudi podnebne spremembe, poroča CNN.

Eden od čebelarjev Jose Iturra je dejal, da suša v občini Colina, ki se nahaja severno od Santiaga, ubija lokalno čebeljo populacijo. "Čebele umirajo," je dejala ter ob tem opozoril, da brez čebel ni življenja. "To smo želeli poudariti s to demonstracijo," je dodal.

Predstavnik ministrstva za kmetijstvo v regiji Santiago je povedal, da so zaskrbljeni zaradi vpliva suše na čebele. Vlada že mesece zagotavlja pomoč 20 skupnostim, ki se soočajo z resnim pomanjkanjem vode, je ob tem zagotovil regionalni kmetijski sekretar Omar Guzman.

Nekateri mimoidoči so medtem izpostavili, da je protest s čebelami lahko nevaren za zdravje ljudi, posebej tistih, ki so alergični na čebele. Policisti so sicer na protestu pridržali štiri čebelarje, med poskusom odstranitve panjev pa so čebele pičile sedem policistov.

Suše in naraščajoče temperature, ki so posledica podnebnih sprememb, so sicer prizadele populacije čebel po vsem svetu. Kot je že lani poročala revija Science, se je populacija v eni generaciji v Severni Ameriki zmanjšala za približno 50 odstotkov, v Evropi pa za okoli 17 odstotkov.