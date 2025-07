V napadu čebel poškodovanih več kot 20 ljudi: trije v kritičnem stanju

Napad čebel v kraju Aurillac se je zgodil v nedeljo zjutraj, ko so čebele v približno pol ure popikale na desetine mimoidočih, so sporočili iz francoskega departmaja Cantal.

Reševalne službe, ki so jih sestavljali gasilci in zdravniške ekipe, so se hitro odzvale in oskrbele žrtve. Tri ljudi so morali odpeljati v bolnišnico in so bile v kritičnem stanju. Župan Aurillaca je sicer v ponedeljek za lokalne medije povedal, da se je njihovo stanje izboljšalo. Med njimi je bil tudi 78-letnik, ki so ga morali oživljati, potem ko je doživel kardiorespiratorni zastoj. Še 21 ljudi pa je bilo poškodovanih.

Policija je okoli območja vzpostavila varnostni pas, dokler čebele niso prenehale z napadalnim vedenjem.

Župan je dejal, da bi lahko bil incident morda povezan z azijskimi sršeni, ki bi lahko ogrožali čebelji panj na strehi bližnjega hotela, kjer je bil nameščen. Čebele naj bi postale agresivne, ker naj bi se branile.

Čebelar je po dogodku odstranil čebelji panj s strehe in ga preselil iz mesta.

Poveljnik lokalnih gasilcev, Michel Cayla, je dejal, da še nikoli niso imeli takšnega napada. "Glede na število žrtev, paniko med ljudmi in resnost nekaterih poškodb je bil to zelo presenetljiv napad," je povedal za televizijsko postajo TF1.