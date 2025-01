Nelegalno mobilno hiško prekril z lesenimi deskami in se izdajal za čebelarja

V mestu se že več let borijo proti črni gradnji. V zadnjih treh letih so odstranili že 215 nelegalno zgrajenih objektov, ki so bili postavljeni na kmetijskih in gozdnih površinah.

Črnograditelji so tuji državljani, večinoma gre za Slovence ali pa hrvaške državljane, ki ne živijo v Istri. Ti so po ugodnih cenah kupili kmetijska zemljišča in na njih nezakonito zgradili hiše, da bi obdržali svoje nezakonito postavljene objekte, pa se zdaj zatekajo k bolj ali manj kreativnim metodam, poroča Telegraf.hr.

Pretekli torek so se pred mestno hišo v Umagu zbrali slovenski lastniki mobilnih hišk in prikolic in protestirali. Občina se je na proteste, ki so jih poimenovali festival absurda, ostro odzvala na svoji spletni strani. Kot pravijo, črnograditelji protestirajo proti hrvaški zakonodaji.

"Po jasnem in zakonitem pojasnilu mestnih služb, da gre za črnograditelje in da jim ne glede na njihovo zahtevo po urbanizaciji zakonsko ni mogoče ugoditi, začnejo z žaljivkami, grozilnimi sporočili, grožnjami z mediji in zlonamerno in organizirano prijavljajo mestne službe vsem inšpekcijam," so zapisali.

"Izguba brezplačnega letovišča človeku res zamegli um," so še dodali in črnograditelje označili za uzurpatorje in okupatorje hrvaške Istre, ki ne spoštujejo zakonov, letujejo brezplačno, puščajo smeti in se "delajo norca" iz mestnih oblasti.