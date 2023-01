Čebula postala luksuzna dobrina, ki je trikrat dražja od piščanca

Filipinci si lahko zgolj želijo, da bi se cena spustila na nivo iz sredine leta 2021, ko so za kilogram čebule odšteli manj kot dva dolarja (1,75 evra).

Ob tako visokih cenah so številni zaznali tudi možnost hitrega zaslužka. Lani so zasegli večje količine čebule v skupni vrednosti od 9 do 11 milijonov dolarjev (od 8,2 do 10,12 milijona evrov), ki so jo tihotapci želeli pretihotapiti v državo. Čebulo so največkrat našli skrito v škatlah z oblačili in med gospodinjskimi aparati.

Člani letalske posadke v kovčkih tihotapili čebulo

Januarja so pri tihotapljenju zasačili tudi deset članov posadke ene od filipinskih letalskih družb. Člani posadke so na dveh letih iz Bližnjega vzhoda v azijsko državo poskušali pretihotapiti okoli 40 kilogramov čebule. Tovor s čebulo so odkrili na mednarodnem letališču pri pregledu prtljage. Osebje lahko zaradi neprijavljenih pridelkov doleti kazenska ovadba.