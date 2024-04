Čečenija prepoveduje prehitro in prepočasno glasbo?

Ruska republika Čečenija naj bi po poročanju tujih medijev določila natančna pravila, kakšen tempo mora imeti glasba, da se lahko predvaja. Imeti mora namreč med 80 in 116 udarcev na minuto. To pomeni, da bo prepovedana tudi vsakršna rave in tehno glasba. "Izposojanje glasbene kulture od drugih ljudstev je nedopustno," naj bi po poročanju ruskih medijev vodja Čečenije Ramzan Kadirov dejal čečenskemu ministru za kulturo.