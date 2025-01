"Vlada že od prvega dne od aretacije Cecilie Sale neutrudno dela, da bi jo vrnili domov, in zahtevamo, da se njene pravice spoštujejo," je italijanski zunanji minister Antonio Tajani zapisal na družbenem omrežju. "Cecilie in njenih staršev ne bomo pustili samih vse do njene izpustitve," je dodal.

Kot poročajo italijanski mediji, naj bi Cecilia Sala v telefonskem klicu družini povedala, da je sama v celici, kjer so luči ves čas prižgane, in da spi na tleh. Ne vidi niti stražarjev, hrano dobi skozi režo v vratih. Zavrnila je navedbe, da naj bi dobila paket s hrano, higienskimi pripomočki in knjigami, poleg tega ne more brati, saj so ji vzeli očala.

Starši novinarke so povedali, da je bila slišati zelo utrujena in da je večkrat ponovila, da morajo pohiteti.

29-letna novinarka, ki piše za dnevnik Il Foglio in ustvarja podkast, je v Iran odpotovala 13. decembra z novinarskim vizumom, 19. decembra pa so jo pridržali na podlagi domnevnih kršitev nacionalne zakonodaje o medijih.

Zadnja objava novinarke na spleu je iz 17. decembra, ko je delila povezavo na podkast z naslovom Pogovor o patriarhiji v Teheranu. Sala je v preteklosti poročala tudi iz Ukrajine.