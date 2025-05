Cecin menedžer se bo samoprijavil, Mirković: roka zlomljena na treh mestih

Kot poroča 24sata , so zjutraj stopili v stik s Popovićem, ki jim je povedal, da čaka na odvetnike, potem pa se bo samoprijavil. Ponovil je, da je Mirković ' stopil iz avta in ga napadel'. Izstopil je iz avta in se me lotil, začel preklinjati moje otroke, žaliti Ceco in Pejovića, mi grozil in me napadel, pove svojo plat zgodbe.

'Roko imam zlomljeno na treh mestih'

Saša Mirković pa se je iz bolnišnice oglasil na TikToku. Tam je opisal svoje videnje obračuna: "Stopil sem iz avta in se odpravil proti hotelu. To se je zgodilo 1,5 metra od hotela. Moški me je udaril od zadaj, padel sem, on pa me je še naprej brcal v glavo. Da bi se zaščitil, sem položil roke na boke, ker sem bil že na tleh. Opozoril sem že, da me bodo poskusili umoriti in zdaj se je to uresničilo." Kot je še povedal, se pripravlja na operacijo, ker ima na treh mestih zlomljeno roko: "Samo zato, ker sem si zaščitil glavo."

Spomnimo, Saša Mirković, kontraverzni lastnik in direktor Hype produkcije, je obtožil znanega estradnega menedžerja Velibora Popovića Popa, da ga je fizično napadel pred hotelom v Zagrebu, je poročal Kurir. Mirković je bil tako brutalno pretepen, da se je krvav plazil po tleh pred hotelom, opisujejo srbski mediji. Kurir je objavil fotografije, na katerih medicinsko osebje Saša Mirkovića odpelje iz hotela.