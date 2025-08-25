Čedalje manj upanja za uspešno evakuacijo poškodovane ruske alpinistke

Reševalno akcijo ruske alpinistke Natalije Nagovicine, ki je z zlomljeno nogo obtičala pod Vrhom zmage v Kirgizistanu, so morali znova prekiniti. Lahki helikopter s tremi uslužbenci tamkajšnjega ministrstva za izredne razmere na krovu, ki je bil na poti k njej, se je moral zaradi močnega sneženja namreč vrniti v bazo v Biškeku, poroča REN TV. Kot je pojasnil vodja baze Dmitrij Grekov, je vidljivost trenutno nična. Upanje za 47-letnico, ki so ji najverjetneje že pošle tudi zaloge hrane, tako bledi. "Vremenske razmere še naprej spremljamo," je sicer dodal Grekov.
Dron, ki je 19. avgusta preletel območje, jo je posnel nedaleč od vrha, na 7200 metrih nadmorske višine. Predstavnik ministrstva za izredne razmere Kirgizistana je za CNN povedal, da so takrat verjeli, da je še živa. Na vprašanje, ali so še vedno takšnega mnenja, pa zdaj ni želel odgovoriti.
Vse reševalne akcije neuspešne
Nov poskus reševanja je stekel v soboto, a so ga morali zaradi poslabšanja vremenskih razmer spet preložiti.
Predstavnik kirgiškega ministrstva za izredne razmere je ob tem dejal še, da so večkratna reševalna prizadevanja sicer izkušene alpinistke, ki je obtičala na ledeni gori, zahtevala tudi življenje drugega alpinista. Italijan Luca Sinigaglia, eden od plezalcev, ki so jo poskušali rešiti, je 15. avgusta umrl na gori, je potrdilo tudi italijansko ministrstvo za zunanje zadeve. Kot so dodali, zaradi slabega vremena doslej še ni bilo mogoče najti njegovega trupla.
Skupini plezalcev se je sicer pred dnevi uspelo prebiti do nje. Čeprav so jo oskrbeli z nekaj osnovnimi potrebščinami in hrano, pa je zaradi ekstremnih razmer na gori v tistem času niso mogli evakuirati.
Kirgiške oblasti so sinoči sprejele odločitev, da bodo Nagovicino poskušali doseči in evakuirati z Eurocopterjem, ki ga pilotira italijanski pilot. Kdaj bi lahko znova poskusili, še ni znano.
Nagovicina si je 12. avgusta zlomila nogo med sestopom z vrha Žengiš čokusu, znanega tudi kot Vrh zmage oziroma nekoč Pik Pobedi, na meji med Kirgizistanom in Kitajsko. Partner jo je za silo oskrbel, nato pa se sam spustil v bazni tabor po pomoč. Z gore so jo že večkrat skušali evakuirati, a so se vsi poskusi doslej izjalovili.
Vrh Zmage, ki se dviga na 7439 metrih nadmorske višine, je najvišja gora v gorovju Tian Shan. Vzpon nanjo velja za izjemno težak, deloma tudi zaradi lege – je najsevernejši sedemtisočak na svetu, znan po ekstremno ostrih razmerah, plezalna sezona nanj pa je zelo kratka. Alpinisti, ki uspejo doseči Vrh zmage (poleg še petih drugih na območju nekdanje Sovjetske zveze), si s tem priborijo naziv Snežni leopard. Vzpon na vseh pet, ki velja za izreden sodežek, je doslej uspel le okoli 700 ljudem, vključno s 30 ženskami.
