Čedalje manj upanja za uspešno evakuacijo poškodovane ruske alpinistke

Reševalno akcijo ruske alpinistke Natalije Nagovicine , ki je z zlomljeno nogo obtičala pod Vrhom zmage v Kirgizistanu, so morali znova prekiniti. Lahki helikopter s tremi uslužbenci tamkajšnjega ministrstva za izredne razmere na krovu, ki je bil na poti k njej, se je moral zaradi močnega sneženja namreč vrniti v bazo v Biškeku, poroča REN TV . Kot je pojasnil vodja baze Dmitrij Grekov , je vidljivost trenutno nična. Upanje za 47-letnico, ki so ji najverjetneje že pošle tudi zaloge hrane, tako bledi. "Vremenske razmere še naprej spremljamo," je sicer dodal Grekov.

Dron, ki je 19. avgusta preletel območje, jo je posnel nedaleč od vrha, na 7200 metrih nadmorske višine. Predstavnik ministrstva za izredne razmere Kirgizistana je za CNN povedal, da so takrat verjeli, da je še živa. Na vprašanje, ali so še vedno takšnega mnenja, pa zdaj ni želel odgovoriti.

Nov poskus reševanja je stekel v soboto, a so ga morali zaradi poslabšanja vremenskih razmer spet preložiti.

Predstavnik kirgiškega ministrstva za izredne razmere je ob tem dejal še, da so večkratna reševalna prizadevanja sicer izkušene alpinistke, ki je obtičala na ledeni gori, zahtevala tudi življenje drugega alpinista. Italijan Luca Sinigaglia, eden od plezalcev, ki so jo poskušali rešiti, je 15. avgusta umrl na gori, je potrdilo tudi italijansko ministrstvo za zunanje zadeve. Kot so dodali, zaradi slabega vremena doslej še ni bilo mogoče najti njegovega trupla.

Skupini plezalcev se je sicer pred dnevi uspelo prebiti do nje. Čeprav so jo oskrbeli z nekaj osnovnimi potrebščinami in hrano, pa je zaradi ekstremnih razmer na gori v tistem času niso mogli evakuirati.

Kirgiške oblasti so sinoči sprejele odločitev, da bodo Nagovicino poskušali doseči in evakuirati z Eurocopterjem, ki ga pilotira italijanski pilot. Kdaj bi lahko znova poskusili, še ni znano.