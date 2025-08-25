Svetli način
Tujina

Čedalje manj upanja za uspešno evakuacijo poškodovane ruske alpinistke

Biškek, 25. 08. 2025 12.42 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Ti.Š.
Komentarji
10

Upanje, da bo reševalcem uspelo doseči poškodovano rusko alpinistko Natalijo Nagovicino, ki je že 12 dni ujeta pod Vrhom zmage v Kirgizistanu, bledi. Tudi zadnja reševalna akcija je bila neuspešna – helikopter se je zaradi močnega sneženja moral vrniti v bazo. Na italijanskem zunanjem ministrstvu so medtem potrdili, da je med enim od poskusov, da bi se vendarle uspeli prebiti do 47-letnice, umrl njihov državljan – plezalec Luca Sinigaglia.

Reševalno akcijo ruske alpinistke Natalije Nagovicine, ki je z zlomljeno nogo obtičala pod Vrhom zmage v Kirgizistanu, so morali znova prekiniti. Lahki helikopter s tremi uslužbenci tamkajšnjega ministrstva za izredne razmere na krovu, ki je bil na poti k njej, se je moral zaradi močnega sneženja namreč vrniti v bazo v Biškeku, poroča REN TV. Kot je pojasnil vodja baze Dmitrij Grekov, je vidljivost trenutno nična. Upanje za 47-letnico, ki so ji najverjetneje že pošle tudi zaloge hrane, tako bledi. "Vremenske razmere še naprej spremljamo," je sicer dodal Grekov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dron, ki je 19. avgusta preletel območje, jo je posnel nedaleč od vrha, na 7200 metrih nadmorske višine. Predstavnik ministrstva za izredne razmere Kirgizistana je za CNN povedal, da so takrat verjeli, da je še živa. Na vprašanje, ali so še vedno takšnega mnenja, pa zdaj ni želel odgovoriti.

Vse reševalne akcije neuspešne

Nov poskus reševanja je stekel v soboto, a so ga morali zaradi poslabšanja vremenskih razmer spet preložiti.

Predstavnik kirgiškega ministrstva za izredne razmere je ob tem dejal še, da so večkratna reševalna prizadevanja sicer izkušene alpinistke, ki je obtičala na ledeni gori, zahtevala tudi življenje drugega alpinista. Italijan Luca Sinigaglia, eden od plezalcev, ki so jo poskušali rešiti, je 15. avgusta umrl na gori, je potrdilo tudi italijansko ministrstvo za zunanje zadeve. Kot so dodali, zaradi slabega vremena doslej še ni bilo mogoče najti njegovega trupla.

Skupini plezalcev se je sicer pred dnevi uspelo prebiti do nje. Čeprav so jo oskrbeli z nekaj osnovnimi potrebščinami in hrano, pa je zaradi ekstremnih razmer na gori v tistem času niso mogli evakuirati.

Kirgiške oblasti so sinoči sprejele odločitev, da bodo Nagovicino poskušali doseči in evakuirati z Eurocopterjem, ki ga pilotira italijanski pilot. Kdaj bi lahko znova poskusili, še ni znano.

Preberi še Na poti do Rusinje, ki je že osmi dan na 7200 metrih, ekipa štirih reševalcev

Nagovicina si je 12. avgusta zlomila nogo med sestopom z vrha Žengiš čokusu, znanega tudi kot Vrh zmage oziroma nekoč Pik Pobedi, na meji med Kirgizistanom in Kitajsko. Partner jo je za silo oskrbel, nato pa se sam spustil v bazni tabor po pomoč. Z gore so jo že večkrat skušali evakuirati, a so se vsi poskusi doslej izjalovili.

Preberi še Ruska alpinistka z zlomljeno nogo obtičala na 7200 metrih: že sedem dni čaka na pomoč

Vrh Zmage, ki se dviga na 7439 metrih nadmorske višine, je najvišja gora v gorovju Tian Shan. Vzpon nanjo velja za izjemno težak, deloma tudi zaradi lege – je najsevernejši sedemtisočak na svetu, znan po ekstremno ostrih razmerah, plezalna sezona nanj pa je zelo kratka. Alpinisti, ki uspejo doseči Vrh zmage (poleg še petih drugih na območju nekdanje Sovjetske zveze), si s tem priborijo naziv Snežni leopard. Vzpon na vseh pet, ki velja za izreden sodežek, je doslej uspel le okoli 700 ljudem, vključno s 30 ženskami.

alpinistka Vrh zmage Natalija Nagovicina reševanje helikopter
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Odisej25
25. 08. 2025 13.51
Upam, da jo bodo rešili. In tako upajo vsi alpinisti, ki poznajo razmere. Italijan Licca je umrl pri reševanju. To je tragedija, ampak tako pravi alpinisti dokazujejo kako so solidarni.
ODGOVORI
0 0
4BIDEN
25. 08. 2025 13.48
Eurocopter
ODGOVORI
0 0
traparija
25. 08. 2025 13.47
-3
zarad rusov se izpostavljat ?
ODGOVORI
0 3
dule100
25. 08. 2025 13.28
+0
Da danes, leta 2025 ni mogoče rešiti z 7000m visoke gore, se mi zdi skoraj nemogoče! V času, ko se rakete, same vračajo na izstrelišče, ni možno priti do človeka 7000 m visoko!? Res pa je to Kirgizistan!
ODGOVORI
2 2
Ici
25. 08. 2025 13.18
+5
Pa saj to je bilo jasno že od prvega dne naprej. Človek, ki se na višini 7.200 metrov ne more sam premikati in reševati, nima nobene možnosti preživetja. Pomanjkanje kisika, tekočine, hrane in toplote prej ali slej usodno vpliva na telo.
ODGOVORI
5 0
but_the_ppl_are_retarded
25. 08. 2025 13.03
+2
Tisti, ki jim rata, so snežni, ostali pa zamrznjeni leopardi...
ODGOVORI
3 1
Gargamel35
25. 08. 2025 12.54
+16
Imamo drone, ki nosijo s seboj bombe, da lahko pobijamo ljudi. Imamo drone, ki imajo kamero, s katero so prišli do nje in jo posneli. Nimamo pa drona, ki bi lahko 10x na dan, če je potrebno, prišel do te višine in odvrgel hrano, vodo, grelna telesa, itd.?
ODGOVORI
20 4
CorbaMorba
25. 08. 2025 13.01
+2
To ni strateškega pomena.
ODGOVORI
7 5
Medo1964
25. 08. 2025 13.14
+1
Ce imas idejo in predlog , kako to naredit, lahko konstruktivno pomagas.
ODGOVORI
3 2
NoSugar
25. 08. 2025 13.22
+1
Preberi članek. Vidljivost nična zaradi sneženja na 7500 mnv. Tudi za drone.
ODGOVORI
2 1
