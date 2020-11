Čeferin in von der Leynova tudi o boju proti rasizmu in homofobiji

Kot smo že poročali, se bosta v četrtek srečala predsednik Uefe Aleksander Čeferin in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. "Srečanje bo v četrtek. To bo prvo srečanje predsednice von der Leynove in gospoda Čeferina. Pogovarjala se bosta o pomembni vlogi športa in nogometa v Evropi ter o sodelovanju med Evropsko komisijo in Uefo,"so nam konec preteklega tedna potrdili na Evropski komisiji.

Neuradno bo med temami srečanja sodelovanje Evropske komisije in Uefe na različnih področjih, vse od evropskega zelenega dogovora do boja proti rasizmu in homofobiji.

Čeferin je v preteklih letih že večkrat ostro kritiziral rasistične incidente v nogometnem svetu, kjer ni prostora za kakršno koli diskriminacijo. A poudaril je, da se protitemu zlu v športu zveze ne morejo boriti same, ampak za to potrebujejo sodelovanje politike. Avgusta letos je javno podprl klečanje nogometašev na tekmi Lige Evrope v znak podpore boja proti rasizmu.