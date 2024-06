Čeferin preveril, kako poteka mednarodno policijsko sodelovanje na Euru 2024

Deset prizorišč, 51 tekem in na milijone navijačev – evropsko prvenstvo je velik varnostni zalogaj za nemške policiste, zato jim je na pomoč priskočilo več sto kolegov iz vse Evrope. V času prvenstva v nemškem Neussu namreč deluje Mednarodni policijski koordinacijski center (IPCC), kjer zbirajo, ocenjujejo in upravljajo vse policijske informacije, ki so pomembne za tekme Eura 2024. Vse z namenom, da bi nogometno prvenstvo potekalo čim bolj mirno in varno za vse vpletene.

V torek je center, ki deluje 24 ur na dan, obiskal tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin. "IPCC je neverjetno impresiven. Vidim, da vsi tesno sodelujemo. To ni lahko delo – to vemo – a ko vidim, kakšno je vzdušje tukaj, sem optimističen in vesel, da sem si ogledal center," je dejal predsednik Uefe, ki se je rokoval in nekaj besed izmenjal tudi s slovenskimi policisti, ki delujejo v centru.