Čeferin: Verjemite mi, ta njihova nenavadna liga se ne bo zgodila

A kako velik udarec je za Čeferina in Uefo odločitev sodišča Evropske unije? Perez, idejni oče Superlige, pravi, da smo na začetku nove ere, današnji dan pa, da je točka preloma, kjer se bo lahko delalo svobodno brez groženj Uefe s ciljem modernizirati nogomet. "Ta odločitev ni udarec za nogomet, Uefo ali mene. Če nekdo, ki je popolnoma nerealen, začne slaviti svoj poraz, potem to težko komentiram," odgovarja Čeferin.

Sodišče EU je ugodilo enemu najbogatejšemu Špancu in idejnemu očetu Superlige, predsedniku Real Madrida Florentinu Perezu in predsedniku Barcelone, Joanu Laporti , da pravila krovnih zvez Uefe in Fife, ki od organizatorjev novih tekmovanj zahtevajo njuno predhodno odobritev, niso skladna s pravom unije. A pozor - ni odločalo o upravičenosti obstoja Superlige. Upam, da se ta fantastična liga čim prej začne, je sarkastično v prvem odzivu dejal prvi mož Uefe, Aleksander Čeferin .

Predsednik Barcelone, Laporta, ki je ena od dveh glavnih akterjev, je kritiziral obstoječi format Evrolige, da je ugoden sploh za tiste klube, ki imajo neomejene finančne zmožnosti in da je s to odločitvijo sodišča zdaj napočil čas za klube, da imajo usodo v svojih rokah, sploh tisti, ki jih financirajo člani. "Težko mi je komentirati izjave ljudi, ki nimajo pojma, kako deluje evropski nogomet, " pravi Čeferin, za katerega imajo pobudniki lige izkrivljen pogled. Želi jim vso srečo, tudi vstaviti jih ne bodo skušali. "Mislim, da bo tekmovanje dveh klubov eno izjemno zanimivo tekmovanje in naj ga že začnejo," jih odgovarja prvi mož Uefe, ki ga moti tudi dejstvo, da o svojem fiktivnem tekmovanju govorijo tisti, ki se prvi prijavijo v tekmovanja pod okriljem Uefe.

Evropsko sodišče je sicer odločilo, da pravila krovnih zvez Uefe in Fife, ki od organizatorjev novih tekmovanj, v tem primeru Superlige, zahtevajo njuno predhodno odobritev, niso skladna s pravom Unije. Čeferin odgovarja, da je sodba obsežna. "Povedali so, da so naša pravila preveč fleksibilna in da jih moramo učvrstiti. To ničesar ne spremeni o obstoju Superlige, ki je vse prej kot super."

Kot kaže, sta bila predsednika Real Madrida in Barcelone pripravljena na takšno odločitev. Podjetje ki vodi projekt Suprlige, je takoj po odločitvi predstavilo model tekmovanja, obljubljajo tudi odprti sistem tekmovanja in brezplačne prenose super lige. "Zgleda, da so bili bolje informirani kot mi, ki nismo vedeli, kakšna bo odločitev. A ko smo jo predelali, smo z njo zadovoljni," o odločitvi meni Čeferin.

"Ne zanimajo jih navijači"

Kako enotne so zveze in predvsem največji nogometni klubi po tej določitvi evropskega sodišča? Ali lahko tisti, ki so najprej podpirali idejo Superlige spet skočijo na ta čoln, saj se sušlja, da naj bi na Otoku morebitne spreobrnjence celo ustavljali z zakonodajo. Čeferin zatrjuje, da za to ni niti najmanjše možnosti. "Tudi tisti, ki so 2021 ligo podpirali, so danes izdali izjavo za javnost, kjer so jasno povedali, da jih liga ne zanima. To je vihar v kozarcu vode, morda zanimiv za medije."

Za kakšen spopad modelov razvoja nogometa sploh gre med Uefo in Superligo? "Boj med evropskim modelom športa, ki razvija nogomet na vseh področjih in tistim, ki mislijo, da se nogomet lahko kupi in ga imajo lahko zase in jih niti malo ne zanimajo navijači," meni Čeferin, ki se ne boji, da bi še enkrat spletkarili za njegovim hrbtom, kot je dve leti nazaj storil Andrea Agnelli, takratni predsednik Juventusa. "Sedaj sem pripravljen in ugotovil sem, kdo je kdo. Verjemite mi, ta njihova nenavadna liga se ne bo zgodila."