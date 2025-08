Čeh in Nemka plačala dopust v Istri, ostala brez nastanitve in več tisoč evrov

Druga žrtev prevare prihaja iz Nemčije. 42-letna ženska je policijo v Umagu obvestila, da je preko spletne strani rezervirala in plačala več tisoč evrov varščine za počitniško namestitev na območju Novigrada. Ko je prispela na cilj in poklicala najemodajalca, pa se ji ta ni več oglasil na telefon.

18-letni Čeh je puljski policiji namreč prijavil, da je na spletni strani našel oglas za najem hiše v Pulju, po navodilih je nato rezerviral počitnice in plačal več tisoč evrov varščine. Ko je prispel na dopust in bi mu lastnik moral predati ključe, pa tega ni bilo od nikoder. Še več – v počitniški hiši je bila nameščena druga družina, poroča hrvaški spletni portal net.hr .

Hrvaška policija preiskuje dva primera goljufije pri najemu počitniške hiše in apartmaja, državljane in turiste pa opozarja na previdnost pri rezervaciji in plačilu preko spleta.

Oba primera zdaj preiskuje istrska policija. "Svetujemo previdnost pri oglasih in spletnih mestih, ki ponujajo namestitve. Preverijo naj, ali za določen oglas že obstajajo kakšne rezenzije. Prav tako naj preverijo, ali je oseba, ki ponuja namestitev, zanjo tudi odgovorna. Najemodajalec bi se namreč moral podpisati s polnim imenom in priimkom, njegovi osebni podatki in informacije glede agencije pa bi morali biti vključeni v vse promocije, vključno z družbenimi omrežji in spletno stranjo, preko katere oglašuje," pojasnjujejo hrvaški policisti.

"Če je možno, naj pred nakazilom denarja, pri pristojnih institucijah prav tako natančno preverijo in se prepričajo, da se nepremičnina, ki jo želijo najeti, resnično oddaja, ter da je oseba ali agencija, ki jo oglašuje, za to sploh pooblaščena," so še dodali.