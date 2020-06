Cel policijski oddelek podal odpoved, ker so odpustili policista, ki sta poškodovala 75-letnika

57 newyorških policistov je podalo svoje odpovedi v enoti za hitro posredovanje v odziv na odločitev policije, da iz svojih vrst odpusti pripadnika, ki sta fizično obračunala s 75-letnim moškim in ga poškodovala. Kot so pripadniki enote zapisali v izjavi, so ogorčeni zaradi odnosa do zaposlenih, "ker sta le opravljala svoje delo".

Ameriško javnost je včeraj razburil prizor, v katerem starejši občan mesta Buffalo v zvezni državi New York policistom poskuša vrniti čelado, ti pa ga porinejo na tla. 75-letnik se je pri tem poškodoval, saj je z glavo udaril v beton, obležal in krvavel. Pozneje sta mu pomagala zdravstvena delavca. Policista, ki sta moškega odrinila, sta bila, po objavi posnetka dogodka v javnosti, suspendirana. Preiskava je trenutno še v teku, je pa guverner zvezne države Andrew Cuomo v odzivu dejal, da je šlo za "povsem neuporavičeno in sramotno potezo". Na sankcioniranje kolegov pa so se odzvali v posebni enoti newyorške policije za hitro posredovanje. Prav vseh 57 je namreč sporočilo, da odstopa iz enote, saj da si policista, ki sta "le opravljala svoje delo", odpovedi nista zaslužila. Vsi sicer še vedno ostajajo uslužbenci policije. Iz guvernerjeve pisarne so sporočili, da se moški nahaja v bolnišnici. Njegovo stanje je resno, a stabilno. Megan Toufexis, Nečakinja 75-letnega Martina Guina, je za CNN povedala, da se je njen stric v petek udeležil mirnih protestov, v preteklosti pa se je že večkrat zavzemal za človekove pravice. Protesti v mestu Buffalo in celotnih Združenih državah Amerike potekajo zaradi nasilne smrti Georgea Floyda in večdesetletnega policijskega nasilja proti deprivilirgiranemu, pogosto temnopoltemu, prebivalstvu.