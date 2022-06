Ogromna škoda zaradi suše, ugašajo fontane in omejujejo porabo vode

Katastrofalna suša v sosednji Italiji je ponekod vzela že skoraj 40 odstotkov pridelka, škoda pa bi se lahko povzpela na vrtoglave tri milijarde evrov. V Milanu, Rimu in številnih drugih mestih, kjer so se temperature v ponedeljek povzpele tudi do 40 stopinj Celzija, ugašajo fontane in omejujejo porabo vode, klimatske naprave pa ne smejo biti nastavljene na manj kot 26 stopinj Celzija. Tudi drugod po Evropi se vročinski val nadaljuje. V Avstriji, na Madžarskem, v Grčiji in na Hrvaškem bo še ves teden živo srebro dosegalo od 34 do celo 40 stopinj Celzija.