'Celinski cunami' ali izbruh ledeniškega jezera – ogroženih 15 milijonov ljudi

Ta pojav se imenuje izbruh ledeniškega jezera in glede na študijo, objavljeno v reviji Nature Communications, je ogroženih 15 milijonov ljudi po vsem svetu, ki živijo v neposredni bližini takih jezer. Več kot polovica jih je v Indiji, Pakistanu, Peruju in na Kitajskem. Strokovnjaki opozarjajo, naj ledeniških izbruhov nikakor ne podcenjujemo.

Z vedno višjimi temperaturami in taljenjem ledenikov se voda v jezerih naglo dviguje, zato je posledično ogroženo življenje prebivalcev, ki živijo v bližini. Če jezero naraste previsoko, se lahko voda in ruševine sesujejo po gorah v dolino.

"Ti ledeniški jezovi se ne razlikujejo od zgrajenih jezov," je Robinson povedal za CNN. "Če na primer vzamemo Hooverjev jez, je za njim ogromno jezero, a če Hooverjev jez nenadoma odstranite, mora voda nekam odteči in v ogromnih poplavnih valovih bo kaskadno pritekla v dolino."

Take poplave nastopijo brez predhodnega opozorila. Izbruhi so se že dogajali, umrlo je na tisoče ljudi, uničene pa so bile tudi že infrastrukture. Gorovje Cordillera Blanca v Peruju se nevarno hitro bliža takšnemu pojavu. Od leta 1941 so tam doživeli več kot 30 ledeniških nesreč, vse od plazov do izbruhov ledeniških jezer, ki so zahtevali tudi že 15.000 življenj.

Tudi Pakistan ne zaostaja. V tej državi je namreč več ledenikov kot kjer koli na svetu zunaj polarnih območij. Samo leta 2022 je bilo v severni regiji Gilgit-Baltistan najmanj 16 primerov ledeniških izbruhov. Študija je pokazala, da je najbolj izpostavljena visokogorska Azija, ki vključuje Nepal, Pakistan in Kazahstan. V povprečju vsak prebivalec te regije živi približno šest kilometrov od ledeniškega jezera.

Kljub temu naj bi bilo najbolj zaskrbljujoče območje Andov, vključno s Perujem in Bolivijo. V študiji je navedeno, da so se v zadnjih dveh desetletjih ledeniki v Andih zaradi podnebne krize hitro talili, kar je povzročilo nastanek ogromnih ledeniških jezer in povečalo nevarnost izbruhov poplav. Čeprav je nevarnost velika, vseeno ne predstavlja tako velike grožnje za ljudi, ker v bližini ledeniških jezer živi bolj malo ljudi.