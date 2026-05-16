Čelno trčenje: slovenski voznik vozil v nasprotno smer

Nesreča se je zgodila malo po polnoči na odseku, kjer je bil promet zaradi del na cesti dvosmeren. Voznik iz Slovenije je vozil iz Zagreba proti Krapini, a se pri Galovcu Začretskem ni vrnil na desni vozni pas, temveč je obvozil semafor in nadaljeval vožnjo v prepovedani smeri, je sporočila hrvaška policija.

Čelno je trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pripeljal 48-letni državljan Bosne in Hercegovine. Po trčenju je avtomobil državljana Slovenije zapeljal s cest in trčil v varnostno ograjo. Avtomobil se je nato vnel. Posredoval so gasilci iz Javne gasilske enote Krapina. 57-letni voznik iz Slovenije, 57-letni sopotnik v njegovem vozilu in 48-letni voznik iz Bosne in Hercegovine so utrpeli lažje poškodbe, navaja net.hr.

Zaradi nesreče je bil promet na avtocesti A2 med Svetim Križem Začretjem in Krapino od 00.17 do 04.20 zaprt v obe smeri in preusmerjen.

Policija je po opravljeni kriminalistični preiskavi ugotovila, da je slovenski državljan storil kaznivo dejanje drzne vožnje v cestnem prometu in bo zoper njega vložila kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.