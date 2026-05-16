Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Čelno trčenje: slovenski voznik vozil v nasprotno smer

Velika Vesa, 16. 05. 2026 18.32 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.V.
Nesreča pri Krapini

V prometni nesreči na avtocesti A2 pri Veliki Vesi so se poškodovale tri osebe. Nesrečo je povzročil 57-letni slovenski državljan, ki je na odseku, kjer potekajo dela na cesti, vozil v nasprotno smer.

Nesreča se je zgodila malo po polnoči na odseku, kjer je bil promet zaradi del na cesti dvosmeren. Voznik iz Slovenije je vozil iz Zagreba proti Krapini, a se pri Galovcu Začretskem ni vrnil na desni vozni pas, temveč je obvozil semafor in nadaljeval vožnjo v prepovedani smeri, je sporočila hrvaška policija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čelno je trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pripeljal 48-letni državljan Bosne in Hercegovine. Po trčenju je avtomobil državljana Slovenije zapeljal s cest in trčil v varnostno ograjo. Avtomobil se je nato vnel. Posredoval so gasilci iz Javne gasilske enote Krapina. 57-letni voznik iz Slovenije, 57-letni sopotnik v njegovem vozilu in 48-letni voznik iz Bosne in Hercegovine so utrpeli lažje poškodbe, navaja net.hr.

Zaradi nesreče je bil promet na avtocesti A2 med Svetim Križem Začretjem in Krapino od 00.17 do 04.20 zaprt v obe smeri in preusmerjen.

Policija je po opravljeni kriminalistični preiskavi ugotovila, da je slovenski državljan storil kaznivo dejanje drzne vožnje v cestnem prometu in bo zoper njega vložila kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

čelno trčenje hrvaška slovenski voznik

Trčili vlak, avtobus, avtomobil in motor: najmanj osem mrtvih

24ur.com Slovenec na Hrvaškem zapeljal v prepad in se huje poškodoval
24ur.com 22-letni Slovenec na Krku zapeljal s ceste, v nesreči poškodovanih pet oseb
24ur.com Slovenec pri Zadru povzročil hujšo prometno nesrečo
24ur.com 49-letni Slovenec povzročil smrtno nesrečo na hrvaški avtocesti
24ur.com Pijan Slovenec pri Novigradu povzročil prometno nesrečo
24ur.com V prometni nesreči pri Crikvenici umrl Slovenec
24ur.com Pijani Slovenec v Zadru povzročil prometno nesrečo
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
bibaleze
Portal
Ko ti mama reče, da nisi lepa in postaneš ena najuspešnejših žensk na svetu
Vzroki in simptomi nizkega krvnega pritiska v nosečnosti
Vzroki in simptomi nizkega krvnega pritiska v nosečnosti
Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati
Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati
Princesa Kate v Italiji: Ponovno srečanje, ki skrbi Williama
Princesa Kate v Italiji: Ponovno srečanje, ki skrbi Williama
zadovoljna
Portal
Njega ljubi zvezdnica serije Gorski zdravnik
Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha
Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha
Viralen posnetek, ki razkriva, kaj se je v resnici dogajalo med Finskim nastopom
Viralen posnetek, ki razkriva, kaj se je v resnici dogajalo med Finskim nastopom
Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona
Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona
vizita
Portal
Prebudila se je iz kome le dva dni pred poroko
Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti
Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti
Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?
Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
cekin
Portal
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Generacija Z ima nepričakovano težavo – in vpliva tudi na njihovo delo
Generacija Z ima nepričakovano težavo – in vpliva tudi na njihovo delo
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
moskisvet
Portal
3 rajske plaže v Istri in Dalmaciji, ki jih morate obiskati vsaj enkrat
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Najbolj učinkovita vadba za moške po 30. letu: kako ohraniti mišice, moč in zdravje
Najbolj učinkovita vadba za moške po 30. letu: kako ohraniti mišice, moč in zdravje
S 18 leti v haremu, kasneje v svetu serijskih morilcev
S 18 leti v haremu, kasneje v svetu serijskih morilcev
dominvrt
Portal
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
okusno
Portal
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
voyo
Portal
Rocketman
Delovna akcija
Delovna akcija
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713