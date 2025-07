Celo noč so ju iskali na morju, na koncu so ju našli v apartmaju

V soboto zvečer je na morju med Murterjem in Pakoštani stekla iskalna akcija za dvema moškima. V akciji so sodelovali pripadniki luških kapitanij iz Zadra in Šibenika z dvema ladjama s polnima posadkama. Aktiviran je bil celoten sistem za usklajevanje iskanja in reševanja na morju (MRCC Rijeka).

"Vse smo dvignili na noge zaradi dveh mulcev, ki se ne znata vesti. Treba je povedati resnico: poletje je in naše službe prejemajo vse mogoče klice, kjer ljudje resnično potrebujejo pomoč. Tukaj pa se je aktiviral celoten sistem zaradi dveh neodgovornih ljudi. To bi morali začeti kaznovati," je za časnik Dalmacija Danas dejal vidno utrujen zaposleni v eni od služb, s katerim so se pogovarjali danes zjutraj.

Izkazalo se je namreč, da je bila iskalna akcija povsem nepotrebna. "Vrnila sta se v apartma in živa sta," so potrdili iz MRCC Rijeka.