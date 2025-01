Čemerni Bernie Sanders spet zvezda: ostali stali, on sedel

Bernie Sanders je namesto elegantne oprave izbral udobnejšo zimsko jakno iz nepremočljive tkanine, tej pa dodal še debele pletene rokavice, ki so hitro postale priljubljen modni trend tiste zime. Njegova čemerna podoba, kako sedi sam na stolu s prekrižanimi orokavičenimi rokami, je nemudoma postala spletna uspešnica in sprožila poplavo memov na družbenih omrežjih.

Sanders je pozneje pojasnil, da so volneni palčniki, ki jih je nosil na slovesnosti, v manj kot tednu dni pomagali zbrati 1,8 milijona dolarjev (1,7 milijona evrov) za dobrodelne organizacije v njegovi domači zvezni državi Vermont s prodajo majic, puloverjev in nalepk z njegovo ikonično podobo.

Številni oboževalci so napeto čakali naslednjo inavguracijo in prežali na vsak njegov gib. In tudi tokrat so prišli na svoj račun. Kamera ga je znova ujela v njegovi "klasični" čemerni pozi. Tokrat je prisegal Donald Trump, slovesnost je zaradi polarnega mraza potekala v rotundi Kapitola. Zbrani v dvorani so mu namenili stoječe ovacije, med množico je bil tudi Sanders, ki pa je v tistem trenutku sedel, seveda spet s prekrižanimi rokami, medtem ko so ostali stali.