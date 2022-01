Vrednost bitcoina padla na najnižjo raven v zadnjih mesecih

Zaradi njegove globalne in decentralizirane narave je dvig ali padec cene bitcoina težko pripisati enemu samemu vzroku. Toda mnogi analitiki so kot enega od dejavnikov opozorili na objavo zapisnika z decembrskega srečanja ameriške centralne banke Federal Reserve. Zapisnik je vseboval navedbe, da bi ameriška centralna banka lahko zvišala obrestne mere prej, kot so nekateri pričakovali, in razprodala nekaj svojega premoženja. Glede na poročilo člani Federal Reserve predvidevajo prehod na agresivnejšo denarno politiko, da bi zmanjšali apetit vlagateljev po naložbah v bolj tvegana sredstva.

Hkrati pa se ravno v Kazahstanu dogaja ogromna količina svetovnega rudarjenja bitcoina, procesa, s katerim se preverjajo transakcije in ustvarjajo novi "kovanci". Državo so namreč ta teden prizadeli politični nemiri, saj so državljani šli na ulice in protestirali proti naraščajočim cenam goriva. Sledilo je nasilje, ko so demonstranti zavzeli stavbe v največjem mestu Almaty.