Tujina

Cena kvadratnega metra presegla 15.000 evrov, najdražje stanovanje 1,8 milijona

Beograd, 09. 05. 2026 10.27 pred 35 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Ne.M. STA
Cene nepremičnin

Vrednost nepremičninskega trga v Srbiji je lani znašala rekordnih 8,1 milijarde evrov. Najdražje stanovanje so prodali za 1,8 milijona evrov v Beogradu, najdražji garažni prostor pa za 66.000 evrov. Najvišja cena kvadratnega metra stanovanja je presegla 15.000 evrov, so pokazali novi podatki srbskega državnega geodetskega zavoda (RGZ).

Najdražje stanovanje je bilo prodano v soseski Beograd na vodi, najvišja cena kvadratnega metra pa je v beograjski občini Savski venac znašala 15.298 evrov. V tej občini stoji tudi najdražja hiša, ki so jo prodali za 3,8 milijona evrov.

Povprečna cena stanovanja v Srbiji je lani znašala 89.977 evrov, povprečna cena hiše pa 38.530 evrov.

Najvišjo ceno za kvadratni meter poslovnega prostora so medtem dosegli v beograjski občini Stari grad, in sicer 8974 evrov, najdražji poslovni prostor pa je bil prodan za 2,8 milijona evrov. Kupec je za najdražje kmetijsko zemljišče v Srbiji na območju vojvodinske občine Šid odštel 5,9 milijona evrov, je še pokazalo letno poročilo RGZ.

Vrednost nepremičninskega trga v Srbiji je leta 2025 znašala 8,1 milijarde evrov, kar je 8,6 odstotka več kot leta 2024. Število kupoprodajnih pogodb je doseglo 129.185, kar predstavlja 1,8-odstotno medletno rast.

Največji del skupne vrednosti prometa na nepremičninskem trgu predstavljajo stanovanja, in sicer 4,8 milijarde evrov oziroma 60 odstotkov celotnega prometa. Za nakup hiš so kupci lani namenili 655,5 milijona evrov oziroma 8,1 odstotka, preostalo pa predstavljajo stavbna in kmetijska zemljišča ter poslovni prostori.

nepremičnine srbija cene

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gongash
09. 05. 2026 11.06
Folk že prihaja z juga ( premožni in se selijo v slovenijo ker je tam predrago ).
jugatneme
09. 05. 2026 10.51
Dajte še dopisati za vsa glavna mesta v Evropi po koliko je m2, stanovanj, hiše, vikenda.... Da ne pišete enako 2x v enem tednu.
Fluxx
09. 05. 2026 10.45
Kdo bi si zelel tam zivet? Smeti povsod. Za zurko je se nekak za ostalo je pa to tretji svet
