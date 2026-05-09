Cena kvadratnega metra presegla 15.000 evrov, najdražje stanovanje 1,8 milijona

Najdražje stanovanje je bilo prodano v soseski Beograd na vodi, najvišja cena kvadratnega metra pa je v beograjski občini Savski venac znašala 15.298 evrov. V tej občini stoji tudi najdražja hiša, ki so jo prodali za 3,8 milijona evrov.

Povprečna cena stanovanja v Srbiji je lani znašala 89.977 evrov, povprečna cena hiše pa 38.530 evrov.

Najvišjo ceno za kvadratni meter poslovnega prostora so medtem dosegli v beograjski občini Stari grad, in sicer 8974 evrov, najdražji poslovni prostor pa je bil prodan za 2,8 milijona evrov. Kupec je za najdražje kmetijsko zemljišče v Srbiji na območju vojvodinske občine Šid odštel 5,9 milijona evrov, je še pokazalo letno poročilo RGZ.

Vrednost nepremičninskega trga v Srbiji je leta 2025 znašala 8,1 milijarde evrov, kar je 8,6 odstotka več kot leta 2024. Število kupoprodajnih pogodb je doseglo 129.185, kar predstavlja 1,8-odstotno medletno rast.

Največji del skupne vrednosti prometa na nepremičninskem trgu predstavljajo stanovanja, in sicer 4,8 milijarde evrov oziroma 60 odstotkov celotnega prometa. Za nakup hiš so kupci lani namenili 655,5 milijona evrov oziroma 8,1 odstotka, preostalo pa predstavljajo stavbna in kmetijska zemljišča ter poslovni prostori.