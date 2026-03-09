Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Cene nafte v nebo, borze strmo navzdol: Bahrajn razglasil višjo silo

Washington / Teheran, 09. 03. 2026 09.46 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
M.S.
Naftni tanker

Cena surove nafte je v luči nadaljevanja napadov Izraela in ZDA na Iran in blokade Hormuške ožine, preko katere gre okoli 20 odstotkov vse trgovine z nafto, poskočila na najvišjo raven od ruske invazije na Ukrajino leta 2022. Cena za 159-litrski sod je presegla 100 dolarjev (približno 87 evrov), kar je povzročilo pretrese na svetovnih trgih in razprodajo delnic na borzah. Ameriški predsednik Donald Trump medtem pravi, da je kratkoročno zvišanje cen "majhna cena", ki jo je treba plačati za globalno varnost.

Stopnjevanje konflikta na Bližnjem vzhodu je še okrepilo zaskrbljenost zaradi možnosti dolgotrajnega krča v oskbi z energijo, zaradi česar je cena surove nafte dosegla najvišjo raven v zadnjih štirih letih.

Hormuška ožina, ena najpomembnejših trgovinskih arterij na svetu, skozi katero potuje petina svetovne nafte in utekočinjenega zemeljskega plina, je v praksi zaprta že teden dni. Na stotine tankerjev se je zaustavilo, potem ko je iranska revolucionarna garda zagrozila, da bo uničila vsako plovilo, ki bo prečkalo ožino.

Cena nafte Brent se je z začetkom trgovanja na azijskih trgih povzpela na 119,50 dolarja za sod, kar je 30-odstotno povečanje. Prvič po ruski invaziji na Ukrajino so tako tržne cene nafte presegle ključni psihološki prag 100 dolarjev.

Rast cen se je po poročanju Guardiana nekoliko zmanjšala, potem ko je Financial Times poročal, da se bodo še danes sestali finančni ministri držav skupine G7 in razpravljali o morebitni skupni sprostitvi naftnih rezerv.

Indeksi na borzah v Aziji so danes zabeležili strme padce.
Indeksi na borzah v Aziji so danes zabeležili strme padce.
FOTO: Profimedia

Kuvajtska naftna družba je zaradi povračilnih napadov Irana napovedala previdnostno zmanjšanje proizvodnje, bahrajnsko državno naftno podjetje pa je razglasilo višjo silo za vse svoje pošiljke, potem ko je Iran izvedel napad na njihovo naftno rafinerijo. Institut višje sile naftna podjetja pravno razbremeni pogodbenih obveznosti do strank zaradi izrednih okoliščin.

Ameriški predsednik Donald Trump je medtem v nedeljo zvečer v objavi na Truth Social zapisal, da je izjemen skok cen nafte "zelo majhna cena za ZDA in svet, varnost in mir". Po njegovem mnenju bodo cene hitro padle, ko iranske jedrske grožnje ne bo več. "SAMO BEDAKI BI RAZMIŠLJALI DRUGAČE," je še dodal.

Iranski režim je medtem po obsežnih napadih na iransko energetsko infrastrukturo opozoril, da se bodo cene nafte še zvišale. "Če lahko prenesete nafto po ceni več kot 200 dolarjev za sod, nadaljujte s to igro," je predstavnik iranske revolucionarne garde opozoril Američane.

Japonski Nikkei 225 je danes potonil za 5,20 odstotka. Hongkonški Hang Seng je izgubil 1,89 odstotka, šanghajski SSE Composite 0,67 odstotka, seulski Kospi 5,96 odstotka in avstralski All Ordinaries 2,88 odstotka. Singapurski STI je 2,42 odstotka pod gladino.

"Obdobje odloga, ki ga je trg dal Trumpovi administraciji, se je izteklo konec prejšnjega tedna," je za Guardian ocenil Clayton Seigle, višji sodelavec Centra za strateške in mednarodne študije.

"Primanjkljaj 20 milijonov sodčkov na dan negativno vpliva na svetovno ravnovesje brez znakov olajšanja. Ravno nasprotno, predsednik Trump zahteva brezpogojno predajo, kar je zelo malo verjetna možnost. Čeprav so opazovalci sprva morda mislili, da je njegovo neupoštevanje bolečih cen nafte blef, je zdaj jasno, da ni," je dodal Seigle.

Trumpova administracija je sicer v zadnjih dneh poskušala pomiriti vlagatelje, da nedavne motnje v naftni in plinski industriji ne bodo trajale dolgo. "V najslabšem primeru gre za nekaj tednov, ne za nekaj mesecev," je v nedeljo za CNN zatrdil ameriški minister za energetiko Chris Wright.

Na splošno so se cene nafte z začetka leta, ko so dosegle 60 dolarjev na sod, dvignile za dve tretjini. Zvišale so se že pred ameriško-izraelskim napadom na Iran.

Strah pred svetovnim pomanjkanjem nafte je konec prejšnjega tedna še okrepil katarski minister za energijo, ki je napovedal, da bodo v primeru nenehnega nadaljevanja vojne vsi izvozniki energije iz Perzijskega zaliva v nekaj tednih prisiljeni ustaviti proizvodnjo, cena nafte pa da se bo zvišala na 150 dolarjev za sod.

Skladišča nafte v Savdski Arabiji, Združenih arabskih emiratih in Kuvajtu dosegajo svoje meje, kar pomeni, da bo morda treba zapreti večja naftna polja, če surove nafte ne bo mogoče izvoziti prek Hormuške ožine na svetovni trg, še poroča Guardian.

Vrsta pred bencinsko črpalko v Seulu
Vrsta pred bencinsko črpalko v Seulu
FOTO: Profimedia

Bela hiša je sicer predlagala preusmeritev savdske surove nafte prek Rdečega morja, črpanje iz ameriških rezerv surove nafte v sili ali razširitev vladnega zavarovanja za ladijske družbe. Po mnenju Siegla to ne bi bilo dovolj.

Po vsej Aziji, ki je še posebej odvisna od uvoza energije z Bližnjega vzhoda, se države trudijo ublažiti krizo z oskrbo. Južna Koreja je prvič po skoraj 30 letih napovedala omejitev cen goriva, Bangladeš pa je napovedal zaprtje vseh univerz zaradi varčevanja z elektriko in gorivom.

nafta cene iran vojna

Kdo je Modžtaba Hamenej, novoizvoljeni vrhovni voditelj Irana?

  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
  • Bauhaus - naslovna slika
bibaleze
Portal
Znana Slovenka navdušila z nosečniškimi fotografijami
Izbruhi jeze pri otroku: zakaj nastanejo in kako umiriti otroka?
Izbruhi jeze pri otroku: zakaj nastanejo in kako umiriti otroka?
Koliko ur spanca resnično potrebuje vaš otrok?
Koliko ur spanca resnično potrebuje vaš otrok?
Josh Duhamel in Audra Mari pričakujeta deklico!
Josh Duhamel in Audra Mari pričakujeta deklico!
zadovoljna
Portal
Spregovoril o bolečem koncu svoje zaroke
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo zanesljivi, strelci optimistični
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo zanesljivi, strelci optimistični
Najlepši modni kosi iz denima, ki jih bomo nosile to pomlad
Najlepši modni kosi iz denima, ki jih bomo nosile to pomlad
Kdo je lepa Srbkinja, ki jo ljubi Christian Bale?
Kdo je lepa Srbkinja, ki jo ljubi Christian Bale?
vizita
Portal
Mikroplastika v krvi: kako vstopa v telo in kakšna so možna tveganja za zdravje?
Najpogostejši povzročitelji alergij v Sloveniji
Najpogostejši povzročitelji alergij v Sloveniji
7 živil, ki lahko pomagajo zmanjšati utrujenost in dvigniti energijo
7 živil, ki lahko pomagajo zmanjšati utrujenost in dvigniti energijo
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
cekin
Portal
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
Cena kave v Splitu razburja že marca. Kako bo šele poleti?
Cena kave v Splitu razburja že marca. Kako bo šele poleti?
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
moskisvet
Portal
Kreatin in večja rast mišic: abrakadabra ali znanstveno podprt prehranski dodatek?
Nihče ne verjame, da svetlolasa zapeljivka šteje že 50 let
Nihče ne verjame, da svetlolasa zapeljivka šteje že 50 let
Zakaj nas spomladi razganja?
Zakaj nas spomladi razganja?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
dominvrt
Portal
Ana Praznik: "Družba hrepeni po skupnosti"
Naprave, ki na razdelilnik ne sodijo
Naprave, ki na razdelilnik ne sodijo
Kako pes izboljšuje vaše zdravje
Kako pes izboljšuje vaše zdravje
Majhna kopalnica: kaj narediti, da bo delovala večja in urejena
Majhna kopalnica: kaj narediti, da bo delovala večja in urejena
okusno
Portal
10 živil, ki vsebujejo več beljakovin kot jajca
15-minutno kosilo iz ene ponve
15-minutno kosilo iz ene ponve
Pomladna sladica, ki bo deležna številnih pohval
Pomladna sladica, ki bo deležna številnih pohval
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
voyo
Portal
Priscilla
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551