Cene nafte v nebo, borze strmo navzdol: Bahrajn razglasil višjo silo

Stopnjevanje konflikta na Bližnjem vzhodu je še okrepilo zaskrbljenost zaradi možnosti dolgotrajnega krča v oskbi z energijo, zaradi česar je cena surove nafte dosegla najvišjo raven v zadnjih štirih letih. Hormuška ožina, ena najpomembnejših trgovinskih arterij na svetu, skozi katero potuje petina svetovne nafte in utekočinjenega zemeljskega plina, je v praksi zaprta že teden dni. Na stotine tankerjev se je zaustavilo, potem ko je iranska revolucionarna garda zagrozila, da bo uničila vsako plovilo, ki bo prečkalo ožino. Cena nafte Brent se je z začetkom trgovanja na azijskih trgih povzpela na 119,50 dolarja za sod, kar je 30-odstotno povečanje. Prvič po ruski invaziji na Ukrajino so tako tržne cene nafte presegle ključni psihološki prag 100 dolarjev. Rast cen se je po poročanju Guardiana nekoliko zmanjšala, potem ko je Financial Times poročal, da se bodo še danes sestali finančni ministri držav skupine G7 in razpravljali o morebitni skupni sprostitvi naftnih rezerv.

Indeksi na borzah v Aziji so danes zabeležili strme padce. FOTO: Profimedia

Kuvajtska naftna družba je zaradi povračilnih napadov Irana napovedala previdnostno zmanjšanje proizvodnje, bahrajnsko državno naftno podjetje pa je razglasilo višjo silo za vse svoje pošiljke, potem ko je Iran izvedel napad na njihovo naftno rafinerijo. Institut višje sile naftna podjetja pravno razbremeni pogodbenih obveznosti do strank zaradi izrednih okoliščin. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem v nedeljo zvečer v objavi na Truth Social zapisal, da je izjemen skok cen nafte "zelo majhna cena za ZDA in svet, varnost in mir". Po njegovem mnenju bodo cene hitro padle, ko iranske jedrske grožnje ne bo več. "SAMO BEDAKI BI RAZMIŠLJALI DRUGAČE," je še dodal. Iranski režim je medtem po obsežnih napadih na iransko energetsko infrastrukturo opozoril, da se bodo cene nafte še zvišale. "Če lahko prenesete nafto po ceni več kot 200 dolarjev za sod, nadaljujte s to igro," je predstavnik iranske revolucionarne garde opozoril Američane.

Japonski Nikkei 225 je danes potonil za 5,20 odstotka. Hongkonški Hang Seng je izgubil 1,89 odstotka, šanghajski SSE Composite 0,67 odstotka, seulski Kospi 5,96 odstotka in avstralski All Ordinaries 2,88 odstotka. Singapurski STI je 2,42 odstotka pod gladino.

"Obdobje odloga, ki ga je trg dal Trumpovi administraciji, se je izteklo konec prejšnjega tedna," je za Guardian ocenil Clayton Seigle, višji sodelavec Centra za strateške in mednarodne študije. "Primanjkljaj 20 milijonov sodčkov na dan negativno vpliva na svetovno ravnovesje brez znakov olajšanja. Ravno nasprotno, predsednik Trump zahteva brezpogojno predajo, kar je zelo malo verjetna možnost. Čeprav so opazovalci sprva morda mislili, da je njegovo neupoštevanje bolečih cen nafte blef, je zdaj jasno, da ni," je dodal Seigle. Trumpova administracija je sicer v zadnjih dneh poskušala pomiriti vlagatelje, da nedavne motnje v naftni in plinski industriji ne bodo trajale dolgo. "V najslabšem primeru gre za nekaj tednov, ne za nekaj mesecev," je v nedeljo za CNN zatrdil ameriški minister za energetiko Chris Wright. Na splošno so se cene nafte z začetka leta, ko so dosegle 60 dolarjev na sod, dvignile za dve tretjini. Zvišale so se že pred ameriško-izraelskim napadom na Iran. Strah pred svetovnim pomanjkanjem nafte je konec prejšnjega tedna še okrepil katarski minister za energijo, ki je napovedal, da bodo v primeru nenehnega nadaljevanja vojne vsi izvozniki energije iz Perzijskega zaliva v nekaj tednih prisiljeni ustaviti proizvodnjo, cena nafte pa da se bo zvišala na 150 dolarjev za sod. Skladišča nafte v Savdski Arabiji, Združenih arabskih emiratih in Kuvajtu dosegajo svoje meje, kar pomeni, da bo morda treba zapreti večja naftna polja, če surove nafte ne bo mogoče izvoziti prek Hormuške ožine na svetovni trg, še poroča Guardian.

Vrsta pred bencinsko črpalko v Seulu FOTO: Profimedia