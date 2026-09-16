Cena piva petkrat višja kot leta 1985: za liter skoraj 16 evrov

Münchenski Oktoberfest, ki velja za največji festival piva na svetu, se bo začel v soboto, ko bo tamkajšnji župan Dominik Krause odprl prvi sod. Festival, na katerem obiskovalcem točijo pivo v litrskih vrčih – lokalno znanih kot Mass –, naj bi med 19. septembrom in 4. oktobrom privabil milijone obiskovalcev iz vsega sveta.

Cena piva je bila vedno pomembna tema pogovorov glede Oktoberfesta, potem ko se je v zadnjih letih močno zvišala. Letos bodo morali pivoljubci za liter piva v povprečju odšteti 15,61 evra, kar je za 2,4 odstotka več kot lani, uradne podatke povzema dpa.

To pomeni, da je rast cen piva letos ostala pod ravnjo stopnje inflacije v Nemčiji, ki naj bi letos znašala tri odstotke. Vendar so leta 1985 obiskovalci Oktoberfesta za liter piva v povprečju odšteli 3,20 evra, kar je petina letošnje cene.

To ustreza 400-odstotni stopnji inflacije, medtem ko so se po podatkih Reesa cene življenjskih potrebščin v Nemčiji od leta 1985 zvišale za 120 odstotkov.

Andreas Rees je ob tem ugibal, da je pivska inflacija na Oktoberfestu morda dosegla vrhunec, pri čemer je opozoril, da so visoke cene ponavadi znak nizkega povpraševanja. A kot je hudomušno dodal: "Ali bi na to stavili naš naslednji Mass? Verjetno ne."

Oktoberfest je ena najbolj priljubljenih prireditev v Nemčiji in eden največjih festivalov na svetu, predstavlja pa tudi pomemben del bavarske kulture. Lokalno gospodarstvo z njim letno zasluži dobro milijardo evrov.