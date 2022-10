Cena vinjet v Avstriji prihodnje leto višja za 2,8 odstotka

Nakup nove vinjete vijolične barve bo mogoč od konca novembra pri približno 6000 Asfinagovih prodajnih partnerjih vinjet v Avstriji in tujini ali v digitalni obliki. Veljati pa bo začela s 1. decembrom.

"Tako kot vsi prihodki od cestninjenja bodo tudi prihodki od prodaje vinjet ponovno vloženi v upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varnost v cestnem prometu na 2249 kilometrov dolgem avstrijskem omrežju avtocest in hitrih cest," so sporočili iz Asfinaga.