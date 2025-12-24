Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Cena zlata rekordno poskočila

Hongkong, 24. 12. 2025 08.46 pred 24 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Ne.M. STA
Zlato

Cena zlata je zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času prvič v zgodovini presegla 4500 dolarjev (3737,50 evra) za 31,1-gramsko unčo. Analitiki rast pripisujejo predvsem vse trdnejšemu prepričanju vlagateljev, da bo ameriška centralna banka prihodnje leto nadaljevala zniževanje ključne obrestne mere, ter napetostim med ZDA in Venezuelo.

Zlato
Zlato
FOTO: Shutterstock

Cena te plemenite kovine je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP segla vse do 4519,78 dolarja (3753,97 evra), preden se je nekoliko znižala. Od začetka letošnjega leta se je zlato podražilo za več kot 70 odstotkov.

Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) je nedavno skladno s pričakovanji tretjič zapored znižal ključno obrestno mero, po kateri si banke med seboj čez noč posojajo denar. Znižal jo je za 0,25 odstotne točke na razpon od 3,50 do 3,75 odstotka.

Takoj po znižanju se je med vlagatelji razširil pesimizem, da bo Fed pri zniževanju obresti zdaj pritisnil na zavoro. Vendar pa so prejšnji teden objavljeni podatki, ki kažejo na še naprej zaostrene razmere na ameriškem trgu dela in upočasnjevanje inflacije, med vlagatelji znova okrepili prepričanje, da bo naslednje leto vendarle sledilo več rezov v ključno obrestno mero.

So krive napetosti med ZDA in Venezuelo?

Medtem naraščajo napetosti med ZDA in Venezuelo. Washington Caracas obtožuje podpore trgovcem z mamili, ki v ZDA tihotapijo prepovedane droge. Vlada predsednika Donalda Trumpa je zato septembra začela izvajati napade na plovila domnevnih tihotapcev v Karibih in vzhodnem Pacifiku, v katerih je življenje izgubilo že več kot sto ljudi. Ameriške sile so zasegle tudi več venezuelskih naftnih tankerjev.

Nekateri se ob tem bojijo morebitnega izbruha obsežnejšega oboroženega konflikta med državama, vsakršni tovrstni strahovi pa lahko povečajo povpraševanje po zlatu kot varnejši naložbi v kriznih razmerah.

zlato cena vrednost zda venezuela

Nekdanji nadzorniki Luke Koper neuspešni s pritožbo na ustavno sodišče

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Spijuniro Golubiro
24. 12. 2025 09.16
Za 10 min. Potem pa strmi padec. Poznam hajpanje
Odgovori
0 0
Blue Dream
24. 12. 2025 09.02
Tako kot sem rekel takoj ko je Trump omenil Greenlandijo je šlo gor
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Koliko otrok čaka Božička v Sloveniji?
Božični kaos pri Kardashianovih: družinska fotografija ni uspela
Božični kaos pri Kardashianovih: družinska fotografija ni uspela
Neizrečena bolečina: Ko srce ostane s preminulim otrokom
Neizrečena bolečina: Ko srce ostane s preminulim otrokom
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
zadovoljna
Portal
Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba
Dnevni horoskop: Device skrbijo za druge, tehtnice čaka čaroben večer
Dnevni horoskop: Device skrbijo za druge, tehtnice čaka čaroben večer
To so najlepši nohti za novoletne praznike
To so najlepši nohti za novoletne praznike
25 prazničnih vprašanj s Tinkaro Fortuna
25 prazničnih vprašanj s Tinkaro Fortuna
vizita
Portal
Koliko alkohola je preveč?
Nevarna kombinacija zdravil in kave, ki jo večina ljudi spregleda
Nevarna kombinacija zdravil in kave, ki jo večina ljudi spregleda
Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena
Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena
Redka, a zelo agresivna oblika raka
Redka, a zelo agresivna oblika raka
cekin
Portal
Znova visok Eurojackpot dobitek v Sloveniji
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
Stroški elektrike - tako jih boste znižali
Stroški elektrike - tako jih boste znižali
Babica: Vnukom za praznike ne kupujem daril
Babica: Vnukom za praznike ne kupujem daril
moskisvet
Portal
Umrla je glasbena legenda
Koliko Slovenci zapravijo za božična darila in kaj podarjajo?
Koliko Slovenci zapravijo za božična darila in kaj podarjajo?
Ženska na invalidskem vozičku osvojila vesolje
Ženska na invalidskem vozičku osvojila vesolje
Tako se ne smete obnašati na božični večerji
Tako se ne smete obnašati na božični večerji
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
'Italijanski Banksy', ki navdušuje s svojimi murali
'Italijanski Banksy', ki navdušuje s svojimi murali
Kako v 60 minutah pripraviti dom na praznike?
Kako v 60 minutah pripraviti dom na praznike?
Obstaja primeren in neprimeren čas zalivanja sobnih rastlin?
Obstaja primeren in neprimeren čas zalivanja sobnih rastlin?
okusno
Portal
Slastna praznična sladica brez peke
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
voyo
Portal
Dedek gre na jug
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425