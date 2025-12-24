Cena zlata rekordno poskočila

Cena te plemenite kovine je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP segla vse do 4519,78 dolarja (3753,97 evra), preden se je nekoliko znižala. Od začetka letošnjega leta se je zlato podražilo za več kot 70 odstotkov.

Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) je nedavno skladno s pričakovanji tretjič zapored znižal ključno obrestno mero, po kateri si banke med seboj čez noč posojajo denar. Znižal jo je za 0,25 odstotne točke na razpon od 3,50 do 3,75 odstotka.

Takoj po znižanju se je med vlagatelji razširil pesimizem, da bo Fed pri zniževanju obresti zdaj pritisnil na zavoro. Vendar pa so prejšnji teden objavljeni podatki, ki kažejo na še naprej zaostrene razmere na ameriškem trgu dela in upočasnjevanje inflacije, med vlagatelji znova okrepili prepričanje, da bo naslednje leto vendarle sledilo več rezov v ključno obrestno mero.