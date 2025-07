Ni trajalo dolgo: nove cene goriv na Hrvaškem ponekod v nebo

Vozniki lahko spremljajo pregled cen goriv na spletni strani Hrvaškega avtokluba (HAK), kjer najdejo pregled po vrstah goriva in posameznih bencinskih črpalkah, pa tudi interaktivni zemljevid po krajih. Vozniki vozil na bencinski pogon bodo na nekaterih servisih za liter tega goriva tako odšteli tudi 1,82 evra, medtem ko bodo vozniki dizlov za liter goriva plačali med 1,17 in 1,86 evra (odvisno od prodajnega mesta).

Podoben pregled je sicer na voljo tudi na spletni strani in v aplikaciji portala Iskalnik najcenejšega goriva, kjer spremljajo ažurne informacije o maloprodajnih cenah neftnih derivatov na Hrvaškem. Kupci tam najdejo še cene po posameznih bencinskih servisih ter odpiralni čas. Seznam različnih črpalk in vrst goriva je dostopen tudi na spletnu strani nafta.hr.

Za primerjavo: po zadnjem vladnem sklepu so vozniki na Hrvaškem do včeraj za liter bencina plačali 1,45, za liter dizelskega goriva pa so morali odšteti 1,38 evra.

Največji hrvaški naftni trgovec INA je odločitev vlade, pričakovano, pozdravil. "Verjamemo, da bo ta ukrep prispeval k večji prožnosti trga in omogočil nadaljnje izboljšanje storitev in naložb. Cenimo nenehna prizadevanja Vlade Republike Hrvaške pri reševanju izzivov energetskega sektorja, zlasti za doseganje ravnovesja med varstvom potrošnikov in zdravo tržno konkurenco," so sporočili.

Odločitve Hrvaške so veseli tudi pri Petrolu, kjer so navedli, da ta pomeni prehod iz modela državnega nadzora cen v bolj odprto in odgovorno tržno okolje.

Je pa medtem završalo med državljani, ki se bojijo posledičnega nenadzorovanega dviga cen. Hrvaška vlada voznike sicer pomirja z obljubo, da ne bodo dovolili neupravičenih in pretiranih skokov cen ter da je pripravljena znova posredovati, če bo to potrebno.