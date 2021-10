Cene bencina na Otoku tik za petami rekordu iz leta 2012

Stroka naraščajoče cene goriva pripisuje več dejavnikom: zvišanju cen nafte, septembrskemu prehodu na bencin E10 in vplivu DDV. Na drugi strani pa ne verjame, da so cene porasle zaradi nedavnega paničnega nakupovanja bencina. Potrošnike je namreč skrbelo, da bi lahko črpalke zaradi pomanjkanja voznikov cistern kmalu ostale prazne. V začetku meseca so bile bencinske črpalke v državi tako podhranjene, da se je v oskrbo z gorivom vključila vojska.

Vzrok pa je bil brexit, zaradi katerega so mnogi tuji vozniki zapustili Veliko Britanijo, kar je prizadelo različne sektorje, od prehranskega do gradbenega. Številni vozniki v Veliki Britaniji so namreč prihajali iz vzhodne Evrope. Domov so se vrnili tako zaradi nove migrantske politike Velike Britanije kot tudi zdravstvene krize.