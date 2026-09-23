Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Po ceni dizel najdražji na Danskem, po kupni moči v BiH

Ljubljana, 23. 09. 2026 17.11 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Cena goriv v Estoniji

V torek je cena za liter dizla v Sloveniji prvič presegla dva evra. Gorivo se draži tudi drugod po Evropi. V torek je bila najvišja povprečna cena za liter dizla na Danskem (2,52 evra), Finskem (2,5 evra) in Nizozemskem (2,49 evra). Ob podražitvah je sicer treba upoštevati tudi dejansko kupno moč evropskih gospodinjstev.

V Franciji je liter dizla v torek stal 2,4 evra, v Italiji 2,36 evra na liter, v Litvi 2,32, v Združenem kraljestvu in na Portugalskem 2,3 evra, v Avstriji in Grčiji 2,23 evra za liter.

Bencin v Sloveniji ostaja pod dvema evroma, s torkom je cena sicer narasla na 1,748 evra na liter, medtem ko je na Nizozemskem tudi za bencin treba odšteti več kot dva evra (2,43 evra), na Danskem 2,35 evra in Finskem 2,32 evra. Sledijo Francija (2,27 evra na liter), Grčija (2,2), Portugalska (2,17), Združeno kraljestvo (2,02) in Litva (2,01). Tik pod mejo dveh evrov je bencin še na Islandiji (1,95 evra na liter) in v Avstriji, kjer stane 1,93 evra na liter.

A draga goriva v posameznih državah je treba primerjati z dejansko kupno močjo državljanov.

Pri Euronewsu so izračunali, kje točenje goriva državljane dejansko najbolj udari po žepu. Upoštevali so strošek 50-litrskega rezervoarja glede na BDP na prebivalca posamezne države, prilagojen kupni moči.

Višji odstotek pomeni, da točenje goriva bolj obremeni denarnico prebivalcev.

Kolikšen delež BDP na prebivalca (prilagojen kupni moči) predstavlja polnjenje 50-litrskega rezervoarja bencina?
Kolikšen delež BDP na prebivalca (prilagojen kupni moči) predstavlja polnjenje 50-litrskega rezervoarja bencina?
FOTO: Profimedia

Na vrhu lestvice držav ob upoštevanju omenjenih kriterijev je Bosna in Hercegovina (0,548 odstotka), sledijo Severna Makedonija (0,457 odstotka), Srbija (0,407 odstotka) in Grčija, tik za njo še Črna gora (0,383 odstotka).

Upoštevajoč cene goriv in kupno moč sledijo Portugalska (0,321 odstotka), Romunija, Finska, Francija, Italija, Hrvaška. Podobno je še v Litvi, Turčiji in Španiji (0,251) ter Sloveniji (0,235 odstotka).

Podoben odstotek kot Slovenija ima tudi Danska (0,225), kar pomeni, da je cena goriv glede na kupno moč v državi dokaj podobna. Sledijo še Nizozemska, Avstrija in Islandija ter Švedska (0,17 odstotka).

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.

Kitajska gradi matično ladjo za ogromne podmorske drone

24ur.com Cene goriv po Evropi: najdražji bencin na Finskem, najcenejši na Madžarskem
24ur.com Lani v EU rekordne cene plina in elektrike, v Sloveniji cene med nižjimi
24ur.com Ali Slovenci res plačujemo najdražjo ceno električne energije v Evropi?
24ur.com Cene elektrike in plina v Evropi dosegajo rekordne vrednosti
Cekin.si Zakaj so razlike v stroških dela po Evropi tako velike?
24ur.com 'Zadnjih pet naftnih kriz povzročilo štiri velike gospodarske'
24ur.com Na Hrvaškem pocenitev goriva, v Avstriji in Italiji dražje kot pri nas
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Igralka pokazala redek družinski trenutek: z možem praznujeta dve leti zakona
7 stvari, ki jih lahko starši naredijo za otrokovo odpornost
7 stvari, ki jih lahko starši naredijo za otrokovo odpornost
Zakaj se med nosečnostjo pojavi srbečica po telesu?
Zakaj se med nosečnostjo pojavi srbečica po telesu?
Danes je mama 11 otrok, nekoč pa si ni želela niti enega
Danes je mama 11 otrok, nekoč pa si ni želela niti enega
zadovoljna
Portal
Pri 61 letih pokazala postavo, ki jemlje dih
Tragedija po skoraj 30 letih zakona, ki si je ne more predstavljati nihče
Tragedija po skoraj 30 letih zakona, ki si je ne more predstavljati nihče
Sanja Grohar razkrila 5 lepotnih pravil, ki jih nikoli ne prekrši
Sanja Grohar razkrila 5 lepotnih pravil, ki jih nikoli ne prekrši
Gašper šokiral: 'Spal sem s poročeno žensko'
Gašper šokiral: 'Spal sem s poročeno žensko'
vizita
Portal
Če vas pogosto napenja, ne izločite takoj kruha: najprej preverite to pogosto živilo
Zakaj vam po vroči prhi postane slabo ali se vam zavrti
Zakaj vam po vroči prhi postane slabo ali se vam zavrti
Juha proti prehladu? Kaj lahko topla hrana dejansko naredi za telo
Juha proti prehladu? Kaj lahko topla hrana dejansko naredi za telo
Če vas po kosilu vedno zmanjka, težava morda ni v količini hrane, ampak v tem, kaj ste pojedli najprej
Če vas po kosilu vedno zmanjka, težava morda ni v količini hrane, ampak v tem, kaj ste pojedli najprej
cekin
Portal
Preverite listek: nekdo v Sloveniji je zadel 5+0 v igri Eurojackpot
Se vam splača še naprej voziti star avto? Najprej seštejte te stroške
Se vam splača še naprej voziti star avto? Najprej seštejte te stroške
Nekoč raj za tuje delavce, danes tudi visoka izobrazba ni več zagotovilo za službo
Nekoč raj za tuje delavce, danes tudi visoka izobrazba ni več zagotovilo za službo
Cene letov bi lahko letele v nebo, če ne bi vskočila ta država
Cene letov bi lahko letele v nebo, če ne bi vskočila ta država
moskisvet
Portal
V samo nekaj urah postal pošast: orkan Polo dosegel najvišjo kategorijo
Ta zahrbtna bolezen vse pogosteje prizadene mlade moške
Ta zahrbtna bolezen vse pogosteje prizadene mlade moške
Prijatelji so stari 32 let, ta odločitev scenaristov pa je razburila tudi Matta LeBlanca
Prijatelji so stari 32 let, ta odločitev scenaristov pa je razburila tudi Matta LeBlanca
Poročila se je sama s sabo, nato pa ugotovila, da potrebuje več
Poročila se je sama s sabo, nato pa ugotovila, da potrebuje več
dominvrt
Portal
Če iz omare prihaja ta vonj, ukrepajte takoj: težavo lahko omilita dve preprosti sestavini
Z enakonočjem se začenja koledarska jesen. Kakšno bo vreme te dni?
Z enakonočjem se začenja koledarska jesen. Kakšno bo vreme te dni?
Na mikrovalovno pečico nikoli ne odlagajte teh stvari: strokovnjaki opozarjajo na skrito nevarnost
Na mikrovalovno pečico nikoli ne odlagajte teh stvari: strokovnjaki opozarjajo na skrito nevarnost
Ste opazili to spremembo pri svojem psu? Jesen pri mnogih sproži pravo eksplozijo energije
Ste opazili to spremembo pri svojem psu? Jesen pri mnogih sproži pravo eksplozijo energije
okusno
Portal
Ko nimate časa vsak dan kuhati: 3 preprosti recepti, ki vas bodo rešili
Brezmesna jed, ki so jo sodniki nagradili z aplavzom
Brezmesna jed, ki so jo sodniki nagradili z aplavzom
Ko zapaše nekaj toplega: 5 kremnih juh, brez katerih si ne predstavljamo jeseni
Ko zapaše nekaj toplega: 5 kremnih juh, brez katerih si ne predstavljamo jeseni
Mojmir ni skrival navdušenja: 'Zakaj si naredila samo eno?'
Mojmir ni skrival navdušenja: 'Zakaj si naredila samo eno?'
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Ponovni utrip
Ponovni utrip
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961