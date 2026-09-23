Po ceni dizel najdražji na Danskem, po kupni moči v BiH

V Franciji je liter dizla v torek stal 2,4 evra, v Italiji 2,36 evra na liter, v Litvi 2,32, v Združenem kraljestvu in na Portugalskem 2,3 evra, v Avstriji in Grčiji 2,23 evra za liter.
Bencin v Sloveniji ostaja pod dvema evroma, s torkom je cena sicer narasla na 1,748 evra na liter, medtem ko je na Nizozemskem tudi za bencin treba odšteti več kot dva evra (2,43 evra), na Danskem 2,35 evra in Finskem 2,32 evra. Sledijo Francija (2,27 evra na liter), Grčija (2,2), Portugalska (2,17), Združeno kraljestvo (2,02) in Litva (2,01). Tik pod mejo dveh evrov je bencin še na Islandiji (1,95 evra na liter) in v Avstriji, kjer stane 1,93 evra na liter.
A draga goriva v posameznih državah je treba primerjati z dejansko kupno močjo državljanov.
Pri Euronewsu so izračunali, kje točenje goriva državljane dejansko najbolj udari po žepu. Upoštevali so strošek 50-litrskega rezervoarja glede na BDP na prebivalca posamezne države, prilagojen kupni moči.
Višji odstotek pomeni, da točenje goriva bolj obremeni denarnico prebivalcev.
Na vrhu lestvice držav ob upoštevanju omenjenih kriterijev je Bosna in Hercegovina (0,548 odstotka), sledijo Severna Makedonija (0,457 odstotka), Srbija (0,407 odstotka) in Grčija, tik za njo še Črna gora (0,383 odstotka).
Upoštevajoč cene goriv in kupno moč sledijo Portugalska (0,321 odstotka), Romunija, Finska, Francija, Italija, Hrvaška. Podobno je še v Litvi, Turčiji in Španiji (0,251) ter Sloveniji (0,235 odstotka).
Podoben odstotek kot Slovenija ima tudi Danska (0,225), kar pomeni, da je cena goriv glede na kupno moč v državi dokaj podobna. Sledijo še Nizozemska, Avstrija in Islandija ter Švedska (0,17 odstotka).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.