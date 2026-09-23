Po ceni dizel najdražji na Danskem, po kupni moči v BiH

V Franciji je liter dizla v torek stal 2,4 evra, v Italiji 2,36 evra na liter, v Litvi 2,32, v Združenem kraljestvu in na Portugalskem 2,3 evra, v Avstriji in Grčiji 2,23 evra za liter.

Bencin v Sloveniji ostaja pod dvema evroma, s torkom je cena sicer narasla na 1,748 evra na liter, medtem ko je na Nizozemskem tudi za bencin treba odšteti več kot dva evra (2,43 evra), na Danskem 2,35 evra in Finskem 2,32 evra. Sledijo Francija (2,27 evra na liter), Grčija (2,2), Portugalska (2,17), Združeno kraljestvo (2,02) in Litva (2,01). Tik pod mejo dveh evrov je bencin še na Islandiji (1,95 evra na liter) in v Avstriji, kjer stane 1,93 evra na liter.

A draga goriva v posameznih državah je treba primerjati z dejansko kupno močjo državljanov.

Pri Euronewsu so izračunali, kje točenje goriva državljane dejansko najbolj udari po žepu. Upoštevali so strošek 50-litrskega rezervoarja glede na BDP na prebivalca posamezne države, prilagojen kupni moči.

Višji odstotek pomeni, da točenje goriva bolj obremeni denarnico prebivalcev.