Hrvaška: številke v turizmu v nebo, denarnice domačinov pa vse bolj prazne

Na morju je vse dražje, kot v zaledju, ugotavljajo novinarji hrvaške medijske hiše RTL. A hkrati z dobičkom se je zvišala tudi inflacija. Čeprav je turizem pri naših južnih sosedih v prvih šestih mesecih letošnjega leta podrl vse rekorde –tako po številu gostov in nočitvah, kot tudi potrošnji, pa so hkrati zabeležili tudi nadpovprečno rast cen, zlasti v storitvenem sektorju.

Hrvaška priobalna mesta zaradi turizma cvetijo. Pa res? Zdi se, da je to le zunanji vtis, ugotavljajo hrvaški novinarji. FOTO: Adobe Stock icon-expand

"Vrhunci na termometrih, vrhunci na računih." Tako rast cen povzemajo na Hrvaškem. Kljub mračnim napovedim o slabi poletni turistični sezoni in celo propadu turizma, so namreč rezultati in izkupički čedalje boljši, žepi gostov pa vse bolj prazni, pišejo na Danas.hr. "Malo je drago. Nisem mislila, da bo tako drago, vseeno so to cene, ki so približno takšne, kot smo jih vajeni v Nemčiji. Načrtujem, da bom v tednu dni porabila 500 evrov," je dejala nemška turistka Luana. Cene medtem niso preveč pretresle avstralsko gostjo Georgio, saj pravi, da so jih že vnaprej opozorili, da je Hrvaška draga. So pa nekoliko razočarani splitski gostinci, ki ugotavljajo, da čedalje pogosteje postrežejo gostom, ki zdaj pazijo na vsak evro. "Več je mladih, ki naročajo le alkoholne pijače in stremijo k temu, da čim ceneje 'pridejo skozi'," pravi Pjero Zahirović, lastnik restavracije v Splitu. Kot še dodaja, so gostje tako v primerjavi s prejšnjimi leti slabši potrošniki.

Kar 7,5 milijona turistov v prvi polovici leta

V prvih šestih mesecih letošnjega leta je Hrvaško obiskalo sedem milijonov in pol turistov, zabeležili so okoli 30 milijonov nočitev. V tem obdobju je bilo izdanih približno 200 milijonov računov, skupaj pa so gostje na Hrvaškem pustili skorajda vrtoglave tri milijarde evrov. V primerjavi z enakim obdobjem lani je to rast za kar 13 odstotkov.

Turistični bum že vpliva na kakovost življenja domačinov ob hrvaški obali. FOTO: Shutterstock icon-expand

"Vstopamo v vrhunec sezone – julij in avgust. Turistični promet se bo povečal in pričakujemo, da bomo v okviru oziroma na ravni lanskoletnih številk in rezultatov," razlaga direktor Hrvaškega turističnega združenja Kristijan Staničić. Medtem pa hrvaški minister za turizem Tonči Glavina ne pričakuje več turistov, niti nadaljnjega višanja števila nočitev ne želi. "Ne želimo, da turizem ogroža ali slabša kakovost življenja naših državljanov," poudarja. A se to že dogaja, ugotavljajo hrvaški mediji. Domačini, sploh v priobalnem okolju, se namreč že dolgo pritožujejo, da rast številk v turizmu prinaša tudi dvig cen vsakodnevnih življenjskih potrebščin. Otroške plenice v zaledju na primer stanejo okoli 15 evrov, medtem ko njihova cena na morju doseže tudi 26 evrov. Za zobno pasto bodo Hrvati na severovzhodu države odšteli okoli tri, na obali pa do šest evrov. Čokolada, ki v Slavoniji, Medžimurju ali v okolici Varaždina v povprečju stane dva evra, v Splitu, Zadru, ali Šibeniku doseže ceno tudi osem evrov.

Številke v turizmu pri naših južnih sosedijo rastejo, hkrati pa tudi cene. FOTO: Shutterstock icon-expand

"To so cene za bogataše, mi tukaj pa smo revni," pripoveduje Silvana iz Splita. Kot doda, domačini ob obali ne živijo pretirano lagodno. "Glavno, da se imajo tuji gostje dobro," sarkastično pripomni. "Cene se nikoli niso vrnile na stare. Mi nimamo sezonskih cen, ni razlike med sezono in izven nje. Zmeraj plačujemo več," trdi njen someščan Neven.

Kje so cene najbolj poskočile? Neslavna rekorderka Baška na Krku

To je, kot kaže, pri naših južnih sosedih pravzaprav že nova normalnost: nova sezona, nove cene v trgovinah. Kar najbolj občutijo prav prebivalci priobalnih mest. V samem vrhu po skokoviti rasti cen v trgovinah se je znašlo mesto Baška na otoku Krku. Vsakodnevne življenjske potrebščine so tam za kar 11,2 odstotka dražje kot so bile pred dobrim mesecem dni, je razbrati iz hrvaške aplikacije za primerjavo cen Usporedi cijene. V Tribunju, denimo, podražitve znašajo za 10,44 odstotka, na otoku Pagu pa za 10,10 odstotka. Na Pašmanu so cene poskočile za skoraj 10, v Omišu za 9,14 odstotka. "V trgovini je že vsak dan druga cena, To je že trend," pripoveduje Ćamila iz Baške. Z njo se stranja tudi Nada, ki sicer prihaja iz Zagreba: "Vse se je podražilo, hrana, sadje ..." Karlo iz reke pa opaža, da so se najbolj podražile higienske potrebščine.

Minister o cenah (še) ne želi razpravljati