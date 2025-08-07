Svetli način
Tujina

Cene ležalnikov razburjajo: 'Kot da bi vsak dan dopusta plačali obrok kredita'

Zadar, 07. 08. 2025 10.33 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
137

120 evrov na dan. Ne, ne govorimo o ceni apartmaja, temveč o ceni najema ležalnika na hrvaški plaži. Seveda, obstajajo tudi cenejši, a za mnoge turiste še vedno predragi. Pritožujejo se tako domači kot tuji gosti. Nekateri zato raje "trpijo" na kamenčkih, drugi se znajdejo in na plažo nosijo svoje. Domačini pa opozarjajo – visoke cene odmevajo po svetu in mečejo slabo luč na nas.

"40 evrov po osebi za ležalnik! Oprostite, ampak kaaaaj? Hvar je nor!?" se je nad cenami pred dvema letoma zgražala ameriška TikTokerka, ki redno obiskuje Hrvaško.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Danes, dve leti kasneje, so cene take, kot da bi vsak dan dopusta plačali obrok kredita, so slikovito ponazorili na portalu Net.hr, kjer so primerjali cene ležalnikov na različnih plažah.

Najdražje so našli v enem od barov v Dubrovniku, kjer morajo gostje za ležalnik na plaži odšteti – reci in piši – 120 evrov! Resda za to ceno dobite ležalnik, senčnik in brisačo. A točno ta številka odmeva po svetu in Hrvate prikazuje v slabi luči, so prepričani mnogi. Turisti na različnih platformah posledično puščajo slabe ocene.

V Mošćenički Dragi, na primer, morate za dva ležalnika in senčnik odšteti 28 evrov.

Slovaki zato raje ležijo na kamenčkih. "Ne bomo plačali 30 evrov za dva ležalnika. Trije smo in samo za ležalnike bi plačali 45 evrov. Raje si za ta denar privoščimo več piva," je povedal Martin iz Slovaške.

Ležalnik na plaži v Rovinju stane do 95 evrov, na plažah od Kvarnerja do Istre pa boste za dva ležalnika in senčnik plačali povprečno 30 evrov.

Riviera v Opatiji - ležalniki so prazni.
Riviera v Opatiji - ležalniki so prazni. FOTO: RTL Danas

"Zdi se malo pretirano, kajne? Če kdo želi plačati, v redu, ampak jaz se želim uleči tako, da ležalnik nekoga drugega ni le centimeter stran od mene," pravi Giuseppe iz Italije.

Ugoden primer je Novi Vinodolski, kjer dva ležalnika staneta 10 evrov. Toliko boste v Medveji plačali samo za enega. Dva ležalnika in senčnik staneta 28 evrov. Tako turisti kot domačini se znajdejo in prinesejo svoje.

"Včasih smo ležalnike najemali, ker je moja mama malo starejša in je z njega lažje vstala. Potem pa smo se odločili, da bomo kar začeli s seboj nositi svoje," je povedala Karmela.

"Zelo je drago, bili smo še na dveh drugih plažah in cene so povsod enake," pa je pripomnil Tobias iz Avstrije.

V Ičićih ležalnik stane 25 evrov. Čeprav je večina praznih, se tisti, ki so jih najeli, ne pritožujejo. "Nam je v redu. Lepo ležimo, uživamo, nobenih težav ni," je dejala Mirjana iz Švice.

"Na Hrvaškem ležalniki stanejo malo več od povprečja. A tudi na Madžarskem so se cene vsega dvignile, zato je to relativno," pa je ocenil Madžar Balint.

Realno tudi v Italiji ni nič bolje. Ampak Hrvaška, ki je nekoč veljala za cenejšo destinacijo, je zdaj po cenah dohitela druge evropske države. Po cenah, ne pa tudi po plačah.

hrvaška plaže ležalnik cena
KOMENTARJI (137)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jernej Sekirnik
07. 08. 2025 11.53
Samo eno jamranje, če nočeš pač ne daš, a je samo ta plaža na celi CRO obali? Kolikor berem na tem portalu non stop o Hrvaški, se lahko preimenujete počasi.
ODGOVORI
0 0
Fluxx
07. 08. 2025 11.51
+1
Tok enih bombasticnih clankov letos kako je vse slabo, kls na plazi ima tip vse lezalnike razprodane, ljudi toll da hodjo en po drugmu. Zasedenost boljsa kot leto nazaj.
ODGOVORI
1 0
Verus
07. 08. 2025 11.48
+1
Dragi ljudje - predstavljajte si, da ste ponudnik storitve ali izdelka. Za boga milega, pa menda VI postavite ceno, ne okolica. Če vi želite liter mleka prodajati za 100 EUR je to vaša pravica, kupec se pa odloči ali bo kupil ali ne. A Rimca tudi kličemo in mu težimo, da nam Nevero proda za 18 jurčkov na leasing? Dajmo se stabilizirat mentalno, ker res tavamo kot kure brez glave.
ODGOVORI
2 1
boslo
07. 08. 2025 11.49
+0
+++
ODGOVORI
1 1
Ejga-Tega
07. 08. 2025 11.43
+3
Italija ista cena oziroma še ceneje kot hrvaška, pa maš ležalke, marele vštete v ceni in te čakajo na privat plaži. Pod črto pa cca 15% ceneje kot pri južnih sosedih.
ODGOVORI
3 0
Curie
07. 08. 2025 11.37
+3
Dokler butast narod rine tja, bo tako.
ODGOVORI
7 4
Glavni_Baja
07. 08. 2025 11.38
-2
to pa ja 😁
ODGOVORI
0 2
Midelamodrugace
07. 08. 2025 11.36
-1
Poskočijo cene v trgovini Golob pa natoči popis živil po jugoslovansko
ODGOVORI
1 2
brabusednet
07. 08. 2025 11.36
+4
Jaz grem jutri v kamp in vse peljem sabo.Plačam samo kamp pa mogoče kako pivo v gostilni,če ne bo predrago.Nič ne rečem seveda morajo zaslužit.Ampak štiri ali pet krat je pa oderuško,ne hvala.Pa ne,da nimam denarja ampak iz principa ne.
ODGOVORI
7 3
USAisGreat
07. 08. 2025 11.43
-1
Ker si reven. Mi na dopustu pa si lepo privoščimo in ne gledamo koliko kaj stane. Ti bi bolj užival,če bi ostal doma m
ODGOVORI
2 3
Glavni_Baja
07. 08. 2025 11.46
+1
ti sveta nisi videl, @usais💩💩💩
ODGOVORI
2 1
Prototip
07. 08. 2025 11.47
+1
USA,ti si kar privošči in jim pusti čimveč denarja,,,,lahko jim pustiš tudi ženo,,če jo maš.
ODGOVORI
2 1
Ricola Swiss
07. 08. 2025 11.35
+9
Mi iz Dobruške vasi, smo šli danes na njive, po pridelke, kar so jih sosedje pridelali,moramo malo porazdeliti, zakaj bi oni vse pobrali.
ODGOVORI
10 1
Dragica Cegler
07. 08. 2025 11.35
+2
Na morje greš,če s lahko plačaš.Tudi otroci gredo na morje ,če starši lahko plačajo. Morje je postalo v zadnjem času kar nekaj kar je nujno za preživetje Pa kaj vam je,če nimaš pač ne greš.Tudi otroke lahko peljejo kam drugam,kjer je ceneje.,Jaz sem bila prvič na morju,ko sem dobila prvo plačo,za vikend Pa mi ni nič manjkalo
ODGOVORI
4 2
Preprosti
07. 08. 2025 11.35
+5
Jst vzamem 95% s seboj in mi je čist nepomembno kolk navijajo s cenami. Pač ne hodim po gostilnah na pijačo in hrano. Nima smisla jamrat. Pričnite jih ignorirat in ko bodo sami dojeli da gredo predaleč se bo kaj spremenilo.
ODGOVORI
6 1
USAisGreat
07. 08. 2025 11.44
-1
Ker si reven. Mi na dopustu pa si lepo privoščimo in ne gledamo koliko kaj stane. Ti bi bolj užival,če bi ostal doma.
ODGOVORI
1 2
Midelamodrugace
07. 08. 2025 11.34
+4
Turistov nikjer več ne marajo bomo morali počasi se spijaznit
ODGOVORI
4 0
cicerro
07. 08. 2025 11.33
+1
V Istri so od 4-5eur.
ODGOVORI
2 1
Potouceni kramoh
07. 08. 2025 11.33
+4
Če nisi vezan na svoj apartma na Hrvaškem se je izogibajte za poletni dopust in na splošno v velikem loku!!
ODGOVORI
5 1
mackon08
07. 08. 2025 11.33
+6
Na Cipru 2 ležalnika+ senčnik 7 Evrov, na Malti ista stvar 17 Evrov. Hrvati me na ovali niso že 25 let videli in me nikoli tudi več ne bodo. Edino zagrebško letališče me pa redno videva.
ODGOVORI
7 1
Pamir
07. 08. 2025 11.33
+8
Hrvaška 20 milijonov nočitev, Albanija 15 milijonov.Albanija leta 2005 - 500.000 nočitev.
ODGOVORI
8 0
Dragica Cegler
07. 08. 2025 11.30
+5
Pa kdo vas sili ,da plačate.?
ODGOVORI
6 1
prdara
07. 08. 2025 11.26
-5
črna gora zakon
ODGOVORI
1 6
sseebbaa
07. 08. 2025 11.26
+4
jaz že leta ne hodim na hrvaško, ker tako obirajo. Raje hodim v...(ne povem kam), ker boste tja odšli še vi in bodo začeli dražit
ODGOVORI
7 3
Verus
07. 08. 2025 11.28
+5
Pametno ;)
ODGOVORI
5 0
mmickica
07. 08. 2025 11.29
+5
👍😅
ODGOVORI
5 0
Verus
07. 08. 2025 11.25
+5
Dopust ni eksistencnega pomena. Ce nimamo sredstev, ne gremo v luksuz.
ODGOVORI
5 0
Galaktik111
07. 08. 2025 11.41
-1
Hrvaška je luksuz????!!!!! Ne vem, te še ti nisi bil na "pravem" morju. Hrvaška je gn0j od morja. Ne da prideš utrujen domov od kamnov.
ODGOVORI
1 2
Verus
07. 08. 2025 11.45
DOPUST je luksuz. Mene resnično skrbi funkcionalna pismenost Slovencev.
ODGOVORI
0 0
Glavni_Baja
07. 08. 2025 11.45
to pa ja, @galaktik111 😀
ODGOVORI
0 0
matjaz mravlak
07. 08. 2025 11.23
-4
sramota
ODGOVORI
0 4
