Cene ležalnikov razburjajo: 'Kot da bi vsak dan dopusta plačali obrok kredita'

"40 evrov po osebi za ležalnik! Oprostite, ampak kaaaaj? Hvar je nor!?" se je nad cenami pred dvema letoma zgražala ameriška TikTokerka, ki redno obiskuje Hrvaško.

Danes, dve leti kasneje, so cene take, kot da bi vsak dan dopusta plačali obrok kredita, so slikovito ponazorili na portalu Net.hr, kjer so primerjali cene ležalnikov na različnih plažah.

Najdražje so našli v enem od barov v Dubrovniku, kjer morajo gostje za ležalnik na plaži odšteti – reci in piši – 120 evrov! Resda za to ceno dobite ležalnik, senčnik in brisačo. A točno ta številka odmeva po svetu in Hrvate prikazuje v slabi luči, so prepričani mnogi. Turisti na različnih platformah posledično puščajo slabe ocene.

V Mošćenički Dragi, na primer, morate za dva ležalnika in senčnik odšteti 28 evrov.

Slovaki zato raje ležijo na kamenčkih. "Ne bomo plačali 30 evrov za dva ležalnika. Trije smo in samo za ležalnike bi plačali 45 evrov. Raje si za ta denar privoščimo več piva," je povedal Martin iz Slovaške.

Ležalnik na plaži v Rovinju stane do 95 evrov, na plažah od Kvarnerja do Istre pa boste za dva ležalnika in senčnik plačali povprečno 30 evrov.