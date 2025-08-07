Cene ležalnikov razburjajo: 'Kot da bi vsak dan dopusta plačali obrok kredita'

"40 evrov po osebi za ležalnik! Oprostite, ampak kaaaaj? Hvar je nor!?" se je nad cenami pred dvema letoma zgražala ameriška TikTokerka, ki redno obiskuje Hrvaško.
Danes, dve leti kasneje, so cene take, kot da bi vsak dan dopusta plačali obrok kredita, so slikovito ponazorili na portalu Net.hr, kjer so primerjali cene ležalnikov na različnih plažah.
Najdražje so našli v enem od barov v Dubrovniku, kjer morajo gostje za ležalnik na plaži odšteti – reci in piši – 120 evrov! Resda za to ceno dobite ležalnik, senčnik in brisačo. A točno ta številka odmeva po svetu in Hrvate prikazuje v slabi luči, so prepričani mnogi. Turisti na različnih platformah posledično puščajo slabe ocene.
V Mošćenički Dragi, na primer, morate za dva ležalnika in senčnik odšteti 28 evrov.
Slovaki zato raje ležijo na kamenčkih. "Ne bomo plačali 30 evrov za dva ležalnika. Trije smo in samo za ležalnike bi plačali 45 evrov. Raje si za ta denar privoščimo več piva," je povedal Martin iz Slovaške.
Ležalnik na plaži v Rovinju stane do 95 evrov, na plažah od Kvarnerja do Istre pa boste za dva ležalnika in senčnik plačali povprečno 30 evrov.
"Zdi se malo pretirano, kajne? Če kdo želi plačati, v redu, ampak jaz se želim uleči tako, da ležalnik nekoga drugega ni le centimeter stran od mene," pravi Giuseppe iz Italije.
Ugoden primer je Novi Vinodolski, kjer dva ležalnika staneta 10 evrov. Toliko boste v Medveji plačali samo za enega. Dva ležalnika in senčnik staneta 28 evrov. Tako turisti kot domačini se znajdejo in prinesejo svoje.
"Včasih smo ležalnike najemali, ker je moja mama malo starejša in je z njega lažje vstala. Potem pa smo se odločili, da bomo kar začeli s seboj nositi svoje," je povedala Karmela.
"Zelo je drago, bili smo še na dveh drugih plažah in cene so povsod enake," pa je pripomnil Tobias iz Avstrije.
V Ičićih ležalnik stane 25 evrov. Čeprav je večina praznih, se tisti, ki so jih najeli, ne pritožujejo. "Nam je v redu. Lepo ležimo, uživamo, nobenih težav ni," je dejala Mirjana iz Švice.
"Na Hrvaškem ležalniki stanejo malo več od povprečja. A tudi na Madžarskem so se cene vsega dvignile, zato je to relativno," pa je ocenil Madžar Balint.
Realno tudi v Italiji ni nič bolje. Ampak Hrvaška, ki je nekoč veljala za cenejšo destinacijo, je zdaj po cenah dohitela druge evropske države. Po cenah, ne pa tudi po plačah.
