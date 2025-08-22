Cene na hrvaških tržnicah do 40 odstotkov nižje, a kupcev od nikoder

"Vidite, da je vse poceni, cene so tukaj. Ljudi ni, ker kupujejo v akcijah v supermarketih," je za hvaški RTL Danas dejala Anđelka , ki na tržnici v Splitu ponuja domačo zelenjavo. Njena kolegica Katica dodaja, da so cene drastično padle, vendar težava ostaja kupna moč prebivalstva. "Ljudje (denarja) nimajo," pripoveduje. Vzroke pripisuje menjavi valute: "Ko je prišlo 100 kun – 100 evrov." Ljubica medtem pravi, da nizke cene pri kupcih pogosto vzbujajo sumničavost. "Zakaj je cena padla, zakaj ni več tako drago? Malo se tudi norčujejo, češ le zakaj je tako poceni? Ker je ponudba velika in povpraševanje malo," odgovarja.

Cene na hrvaških tržnicah so v zadnjih dneh padle celo za 40 odstotkov, potrjujejo prodajalci. Fižol, ki je prejšnji teden stal 10 evrov, je zdaj mogoče kupiti za 4 do 5 evrov. Bučke je mogoče najti že za evro, najdražje na tržnici pa so breskve – 5 evrov za kilogram.

Vendar tudi to ni dovolj, da bi bili vsi zadovoljni. "Fižol je že prevelik. In breskve za 5 evrov – to veliko. Kupiš pa kar moraš, ne zato, ker bi bilo posebej poceni," pravi kupec Siniša. Podobno meni Splitčanka Jelena: "Cene so visoke, ampak si lahko privoščim, ker živim sama in imam tudi svoj vrt. Moja sestra živi v Italiji in je presenečena, ko pride sem. Vsi vrtni pridelki so v Italiji cenejši kot pri nas." Mate je glede cen zadovoljen: "Štiri evre za stročji fižol je sprejemljiva cena, glede na to, da sem ga pred nekaj dnevi videl za osem."

Prodajalci pa opažajo še eno zanimivost – domačini, ne glede na ceno, sadje in zelenjavo kupujejo na kilogram, medtem ko turisti vzamejo le nekaj kosov sadja. "Vzamejo le eno breskev, ali celo samo polovico, poglejte," v smehu pokaže Ana.

In tako so na tržnicah pravzaprav priča svojevrstnemu paradoksu, piše net.hr. Prodajalci so nezadovoljni, ker ni kupcev, kupci pa so še vedno nezadovoljni s cenami. Pridelki čakajo na kupce, kupci pa – še nižje cene.