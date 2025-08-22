Svetli način
Tujina

Cene na hrvaških tržnicah do 40 odstotkov nižje, a kupcev od nikoder

Split, 22. 08. 2025 10.07 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
78

Stojnice, ki se šibijo pod težo sevežega sadja in zelenjave ter še nikoli nižje cene. Tako je te dni videti splitska tržnica. Ki pa, razen prodajalcev, bolj kot ne sameva. Kupci namreč raje kot po domačih pridelkih posegajo po hrani, ki jo trgovske verige ponujajo v akcijah.

Nizke cene ne pomenijo nujno tudi večjega povpraševanja, ugotavljajo hrvaški branjevci.
Čeprav bi mislili, da bodo sveži domači pridelki po nižjih cenah privabili več kupcev, hrvaški branjevci pripovedujejo ravno nasprotno – kupci so redki.

"Vidite, da je vse poceni, cene so tukaj. Ljudi ni, ker kupujejo v akcijah v supermarketih," je za hvaški RTL Danas dejala Anđelka, ki na tržnici v Splitu ponuja domačo zelenjavo. Njena kolegica Katica dodaja, da so cene drastično padle, vendar težava ostaja kupna moč prebivalstva. "Ljudje (denarja) nimajo," pripoveduje. Vzroke pripisuje menjavi valute: "Ko je prišlo 100 kun – 100 evrov." Ljubica medtem pravi, da nizke cene pri kupcih pogosto vzbujajo sumničavost. "Zakaj je cena padla, zakaj ni več tako drago? Malo se tudi norčujejo, češ le zakaj je tako poceni? Ker je ponudba velika in povpraševanje malo," odgovarja.

Fižol cenejši, najdražje breskve

Cene na hrvaških tržnicah so v zadnjih dneh padle celo za 40 odstotkov, potrjujejo prodajalci. Fižol, ki je prejšnji teden stal 10 evrov, je zdaj mogoče kupiti za 4 do 5 evrov. Bučke je mogoče najti že za evro, najdražje na tržnici pa so breskve – 5 evrov za kilogram.

Vendar tudi to ni dovolj, da bi bili vsi zadovoljni. "Fižol je že prevelik. In breskve za 5 evrov – to veliko. Kupiš pa kar moraš, ne zato, ker bi bilo posebej poceni," pravi kupec Siniša. Podobno meni Splitčanka Jelena: "Cene so visoke, ampak si lahko privoščim, ker živim sama in imam tudi svoj vrt. Moja sestra živi v Italiji in je presenečena, ko pride sem. Vsi vrtni pridelki so v Italiji cenejši kot pri nas." Mate je glede cen zadovoljen: "Štiri evre za stročji fižol je sprejemljiva cena, glede na to, da sem ga pred nekaj dnevi videl za osem."

Prodajalci pa opažajo še eno zanimivost – domačini, ne glede na ceno, sadje in zelenjavo kupujejo na kilogram, medtem ko turisti vzamejo le nekaj kosov sadja. "Vzamejo le eno breskev, ali celo samo polovico, poglejte," v smehu pokaže Ana.

In tako so na tržnicah pravzaprav priča svojevrstnemu paradoksu, piše net.hr.  Prodajalci so nezadovoljni, ker ni kupcev, kupci pa so še vedno nezadovoljni s cenami. Pridelki čakajo na kupce, kupci pa – še nižje cene.

Hrvaška cene tržnica ponudba kupci
Naslednji članek

V Gazi tudi uradno razglašena lakota

Naslednji članek

Brata Menendez: usoda Erika odločena, Lyle še čaka

SORODNI ČLANKI

Opeharjena turistka taksistu: 'Dolgujete mi še šest evrov, a raje kupite ženi čokolado'

Hrvaški se obeta sistem dinamičnega prilagajanja cen

Hrvaška z največjo podražitvijo rib v EU

Apartmaji dražji od all-inclusive hotelov: bo Hrvaška izgubila goste?

Hrvaška je predraga, Čehi imajo novo najljubšo destinacijo

KOMENTARJI (78)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
22. 08. 2025 11.53
+2
Mnogo predrago
ODGOVORI
2 0
daiči
22. 08. 2025 11.53
+1
ne more dat hrvt k dobi 800 eur plače na račun 5 eur za kilo breskev. Švabo k pa dobi 5k eur na račun plače pa lihko da 5 eur za kilo breskov. Evo to ti je balkan. Cene u štacun iste k u zahodn evrop, plače pa vsaj 5 krat niži.
ODGOVORI
1 0
suleol
22. 08. 2025 11.51
+1
pri nas kaj drugace mogoce, albancki iz spanije kupujejo isto kot marketi, na trznicah pod 5€ ni nic pa mislis da si kvaliteto kupil hahaha pravlice, te cajti so mimo, na trznicah bi uvedel striktno samo slovensko vse ostalo trgovina
ODGOVORI
1 0
suleol
22. 08. 2025 11.51
pa italije
ODGOVORI
0 0
JohannDoe
22. 08. 2025 11.50
Imam občutek, da od kar so branjevke prestavile svoj sedež malo južneje, da je na štantu že skorajda toliko sadja iz Hrvaške kot iz Slovenije.
ODGOVORI
0 0
jank
22. 08. 2025 11.47
+4
Naši domoljubi imajo prav, ko nam kar naprej pripovedujejo, da nas Hrvati prehitevajo. To je še en dokaz!
ODGOVORI
4 0
Uporabnik1921539
22. 08. 2025 11.45
+4
racunali so,da bido drapnili turiste.Pa jih niso
ODGOVORI
4 0
brabusednet
22. 08. 2025 11.42
+4
Pa saj so cene na tržnici pol višje,kot v supermarketih.Roba pa večina ista iz Italjanske grosistične tržnice.
ODGOVORI
4 0
medvedJEkriv
22. 08. 2025 11.40
+4
zaj.... ste matematiko že zdavnaj, najprej 100 DEM = 100 EUR, nazadnje pa in ta je res neumna 100 KUN = 100 EUR. Saj ni čudno.
ODGOVORI
4 0
vseved123
22. 08. 2025 11.39
+3
Banane 1,3 eur-breskve 5 eur.Ne razumem.
ODGOVORI
3 0
džonborno
22. 08. 2025 11.39
+6
Ja, 40% sconto fižol pa po 5 EUR! Normalna cena za fižol je 3 EUR!
ODGOVORI
6 0
Panter 63
22. 08. 2025 11.46
Pozabil si tam komentirati svojega Dodika in val navdušenja v Areni . Če bi lagali.
ODGOVORI
0 0
suleol
22. 08. 2025 11.54
mmas ti svojga dodika tlele pred nosom k nam je drzavo zadolzil ua 100 let
ODGOVORI
0 0
oježeš
22. 08. 2025 11.37
+1
Naj prodajo sadje v trgovske verige. Izguba bo manjša, kot pa čakati da vse skupaj zgnije in nimaš nič od tega.
ODGOVORI
2 1
dobrabejba35
22. 08. 2025 11.37
+5
Od štirih novic na začetku strani so tri o hrvaški... kar je pa preveč je pa preveč
ODGOVORI
7 2
suleol
22. 08. 2025 11.54
pa dve o srbiji vsak dan
ODGOVORI
0 0
Dragica Cegler
22. 08. 2025 11.36
+2
A veste,ljubljanski jenuli in Nike,ki ponizujete kmete,jaz imam samo vrt in letos ogromne količine paradajza ,paprike čebule, solate,fižola,pa ga ne prodam,za nobeno ceno.Ga pojemo,konzerviramo,damo sosedom,zlahti.Rocmo delo na vrtu nima cene.
ODGOVORI
3 1
Bombardirc1
22. 08. 2025 11.34
+0
Kako majhna kupna moč, za desnjaçke je Hrvaška ja obljubljena dežela...
ODGOVORI
5 5
Pikcajk
22. 08. 2025 11.31
+7
Zelenjava na tržnici z italije... Peljemo vse z sabo... Tam pustimo smeti in fekalije... Ne damo se šišat...
ODGOVORI
7 0
Panter 63
22. 08. 2025 11.29
+2
Oni dajo udarno novico cena sadja na Hrvaškem, tam pa do so prejeli v Trstu onega kateri je pisal proti Slo plakate in se delal norca, žalil državo Slovenijo pa čisto na koncu in pripravljen da gre ven s naslovnice. Res smo hlapci, pa nisem verjel do zdaj.
ODGOVORI
5 3
medŠihtom
22. 08. 2025 11.38
+0
resnico je povedal.
ODGOVORI
1 1
Pikcajk
22. 08. 2025 11.27
+7
Rvati so za nami kot mi za avstrici...
ODGOVORI
8 1
Glotar
22. 08. 2025 11.25
+5
Hrvati so prekratki za evropske standarde...
ODGOVORI
7 2
Panter 63
22. 08. 2025 11.22
-1
Obdelali smo z Hrvaške cene apartmajev, cene olja za sončenje, cene brisalcev, cene ležalniki, cene kepice sladoleda,cene navadne vode,......in to na veliko in široko. Po 300 komentarjev. V veliki večini žaljivih. Zdaj moramo še obdelati cene sadja in zelenjave. Spet, po dolgem in širokem.
ODGOVORI
5 6
DAEMONIUM
22. 08. 2025 11.20
+4
Saj domače scene v kontekstu "samo da ni Janša" bolje da ne komentirajte ker karkoli o čemur koli bi pisali je bilo v času fašizma ko smo verjeli le v dva spola, bilo 100x bolje kot pa je danes. Zakaj ne pišete o uspehih Golobove vlade na področju črpanja Kohezije? Ali ma področju rasti BDP, ali rasti šlo gospodarstva, ali luknje v proračunu ki jo bodo sigurno pokrivali upokojenci na račun mastnih plač v JU? Zakaj ne pišete o uspehu Golobove vlade v popolavnih obnovah, koliko hiš že stoji po dveh letih?? ENA pa še to so postavili tisti ki jih je treba z bajoneti naterati v morje. Golobova vlada je kot slovenska košarka, čisti potop, Poden od podna, ja o tem pišite ne pa da ljudi načrtno držite v nevednosti , vsak veliki del tistih 400.000 ki so volili za to opcijo ki je spravila Slovenijo na kolena. Pišite i tem da v Beogradu tudi za 1500 EUR ne dobijo delavcev, ja pripravite to rajo na dejstvo da nas sedaj že Srbi prehitevajo in za primerjavo so nam relevantni se edino Bosanci, Makedonci in seveda Albanija. O tem pišite i ceni slovenskega socializma in o bedi ko jo je povzročil, ni treba ideologije samo čiste številke pa se bo videlo kje v resnici smo!!!
ODGOVORI
9 5
Uporabnik1928547
22. 08. 2025 11.25
+0
zato ne komentiramo ker me direktno ukrepi te vlade stanejo mesečno 400€ več kot pa prejšnje vlade... če pa dvignem ceno pa se okoli piše kako sem drag in spet strank ni.
ODGOVORI
3 3
Japa Jade
22. 08. 2025 11.35
+1
Daemonium, ti moram razložit kaj pomeni perspektiva 2021-2027, vidim da si ekspert za kohezijo, si vajenc od Černača mogoče.
ODGOVORI
2 1
medŠihtom
22. 08. 2025 11.39
relax, sam da ni janša.
ODGOVORI
0 0
oježeš
22. 08. 2025 11.40
+0
Če ves dan živiš pred NoroTV, bo kar držalo.
ODGOVORI
1 1
Podlesničar
22. 08. 2025 11.53
A niso vsi primeri s hišami po poplavah rešeni? 98% jih je vzelo denar.
ODGOVORI
0 0
