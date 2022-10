Cene nepremičnin v EU v zadnjih 12 letih porasle za 48 odstotkov

Cene stanovanjskih nepremičnin so se v državah članicah EU v zadnjih 12 letih v povprečju zvišale za 48 odstotkov, cene najemnin pa za 18 odstotkov. V obeh primerih se rastem cen ni izognila niti Slovenija. Pri rasti cen najemnin je presegla povprečje EU.

Kot je navedel evropski statistični urad, so se cene stanovanj v zadnjih 12 letih zvišale v 24 državah članicah EU, znižale pa v treh. Skoraj potrojile so se v Estoniji (196 odstotkov), več kot podvojile pa tudi v Luksemburgu (135 odstotkov), Latviji (131 odstotkov), Litvi (130 odstotkov), Avstriji (121 odstotkov) ter na Češkem (130 odstotkov) in Madžarskem (168 odstotkov). Na drugi strani so se cene stanovanj znižale v Italiji, Grčiji in na Cipru. V Sloveniji so se cene stanovanj zvišale za približno 47 odstotkov.

icon-expand Cene stanovanjskih nepremičnin so se v državah članicah EU v zadnjih 12 letih v povprečju zvišale za 48 odstotkov, cene najemnin pa za 18 odstotkov. FOTO: Shutterstock

V istem obdobju so se najemnine zvišale v 25 državah članicah EU, znižale pa v dveh - najbolj občutno so poskočile v Estoniji (214 odstotkov), Litvi (139 odstotkov) in na Irskem (82 odstotkov), znižanje pa so zabeležili v Grčiji in na Cipru. V Sloveniji so se cene najemnin zvišale za 40 odstotkov. V letošnjem drugem četrtletju so cene stanovanjskih nepremičnin in najemnin še naprej vztrajno rasle, v primerjavi z istim obdobjem lani pa dosegle rast za 9,9 oz. 1,7 odstotka. Po podatkih Eurostata smo bili podobnim gibanjem priča tudi v istem obdobju med letoma 2010 in 2011, nato pa so cene stanovanj in nepremičnin spremenile trend rasti.

Medtem ko so najemnine od drugega četrtletja 2011 do istega obdobja letos vztrajno rasle, so bile cene stanovanj podvržene precejšnjim nihanjem. Po strmem padcu med drugim četrtletjem leta 2011 in prvim leta 2013 so bile nato med letoma 2013 in 2014 bolj ali manj stabilne. V začetku leta 2015 so dobile ponoven zagon in dosegle hitrejšo rast v primerjavi z najemninami.