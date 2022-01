Cene plina v Evropi ob prehodu v novo leto z občutnimi padci

Cene za enomesečne terminske pogodbe na nizozemski borzi so danes dopoldne padle pod 70 evrov na megavatno uro, trenutno pa so okoli te ravni. To je več kot 60 odstotkov pod rekordi iz tretjega decembrskega tedna, ko je bila dnevna srednja cena tudi pri 180 evrih. Kot razlog za cenovni obrat ob koncu leta, ki se nadaljuje tudi v prvem trgovalnem dnevu 2022, analitiki navajajo povečane dobave utekočinjenega plina iz ZDA, saj se je v minulih dneh veliko megatankerjev iz ZDA preusmerilo z azijskih destinacij na Evropo.

Nasploh je izvoz utekočinjenega zemeljskega plina iz treh glavnih držav dobaviteljic – ZDA, Avstralije in Katarja – decembra po pisanju Bloomberga dosegel rekordno vrednost. Velik del teh dobav je šel prav na staro celino. Na ta način dobavitelji utekočinjenega zemeljskega plina nadomeščajo izpad ruskega plina, kjer Gazprom kljub povečanemu povpraševanju ni okrepil dobav nad ravni, dogovorjene v dolgoročnih pogodbah z evropskimi odjemalci.