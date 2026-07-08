Na Hrvaškem privezi dvakrat dražji kot v Grčiji, cenejša celo Azurna obala

Nov val podražitev privezov v ACI marinah (Adriatic Croatia International Club, največja veriga marin na Hrvaškem in ena največjih v Sredozemlju) je povzročil nezadovoljstvo med čarterskimi podjetji, ki trdijo, da naraščajoči stroški resno ogrožajo njihovo poslovanje, poroča Net.hr. Poudarjajo, da so cene na Hrvaškem bistveno višje kot na konkurenčnih navtičnih destinacijah, kot je denimo Grčija. Medtem pa ACI pravi, da letošnje prilagoditve cen v povprečju znašajo okoli pet odstotkov.
Dnevno med 150 in 500 evrov, največja veriga marin podražitve zanika
Trenutno se povprečne dnevne cene privezov gibljejo od 150 do 500 evrov, odvisno od velikosti plovila, kar je ogromna razlika, saj se v Grčiji gibljejo od 40 do 100 evrov, pravi lastnica in direktorica čarterskega podjetja Katarina Vujević Babara.
Posebej izpostavljajo zvišanje cen letnih privezov, saj so pred petimi leti za privez 12-metrske jadrnice plačevali 8700 evrov, danes pa je 12.100 evrov, še navaja Net.hr.
ACI sicer trditve o drastičnih zvišanjih cen zavrača. Pravi, da so bili popravki izvedeni selektivno.
Po mnenju strokovnjakov ima Hrvaška še vedno največjo floto čarterskih plovil v Sredozemlju, a letošnja sezona je prinesla nenavadne trende.
Višje cene, višji standard
Ustanoviteljica Charter.hr Selma Ćubara pravi, da je število rezervacij letos že doseglo vrhunec konec maja in začetek junija, namesto v juliju in avgustu. "To kaže, da se gostje vse pogosteje odločajo za rezervacije v zadnjem trenutku," je dejala za Net.hr.
Zaradi naraščajočih cen drugih turističnih storitev so številna podjetja prisiljena znižati cene najemnin, da bi privabila goste. "Da bi pritegnili stranke, moramo znatno znižati cene, ker je vse ostalo zanje postalo predrago. Morda bodo statistike čez noč na koncu videti dobro, vendar je to izključno zato, ker smo večino zmogljivosti prodali po znižanih cenah," opozarja Douzzan.
Ćubarova sicer meni, da primerjava Hrvaške in Grčije ne bi smela biti zgolj vprašanje cene. "Na Hrvaškem veljajo strožja pravila glede varnosti plovbe, privezovanja in vedenja na morju, naša mreža marin in infrastruktura pa je neprimerljiva z Grčijo. Zato mora infrastruktura upravičiti ceno, ki jo gostje plačajo," je dejala.
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