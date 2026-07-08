Na Hrvaškem privezi dvakrat dražji kot v Grčiji, cenejša celo Azurna obala

Nov val podražitev privezov v ACI marinah (Adriatic Croatia International Club, največja veriga marin na Hrvaškem in ena največjih v Sredozemlju) je povzročil nezadovoljstvo med čarterskimi podjetji, ki trdijo, da naraščajoči stroški resno ogrožajo njihovo poslovanje, poroča Net.hr. Poudarjajo, da so cene na Hrvaškem bistveno višje kot na konkurenčnih navtičnih destinacijah, kot je denimo Grčija. Medtem pa ACI pravi, da letošnje prilagoditve cen v povprečju znašajo okoli pet odstotkov.

Trenutno se povprečne dnevne cene privezov gibljejo od 150 do 500 evrov, odvisno od velikosti plovila, kar je ogromna razlika, saj se v Grčiji gibljejo od 40 do 100 evrov, pravi lastnica in direktorica čarterskega podjetja Katarina Vujević Babara.

Posebej izpostavljajo zvišanje cen letnih privezov, saj so pred petimi leti za privez 12-metrske jadrnice plačevali 8700 evrov, danes pa je 12.100 evrov, še navaja Net.hr.

ACI sicer trditve o drastičnih zvišanjih cen zavrača. Pravi, da so bili popravki izvedeni selektivno.

Po mnenju strokovnjakov ima Hrvaška še vedno največjo floto čarterskih plovil v Sredozemlju, a letošnja sezona je prinesla nenavadne trende.