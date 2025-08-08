'Cene so pretirane': italijanske plaže samevajo, prazni tudi lokali

Ne le hrvaška, predraga očitno postaja tudi italijanska obala. Gostje se namreč vse pogosteje pritožujejo nad predragimi senčniki in najemom opreme na plaži, pa tudi nad cenami v barih in restavracijah. V prvih dveh poletnih mesecih so tako na italijanskih plažah zabeležili med 20- in 30-odstotni padec v obiskanosti. Ponudniki upajo, da jim bo vsaj avgust z obiskovalci bolj naklonjen.

Italijanske plaže samevajo, poroča Rai News. Obljudene so le ob vikendih, preostali del tedna pa senčniki povečini ostajajo zaprti. Povprečen padec obiskanosti obratov na plažah je junija in julija znašal med 20 in 30 odstotkov, prav tako o minimalni prodaji poročajo iz barov in restavracij ob morju. Italijansko združenje potrošnikov s prstom kaže na visoke cene senčnikov. Ocenjujejo, da so ponudniki svojo ponudbo ocenili previsoko, kar da goste usmerja na javne plaže. Upravitelji sicer kritike zavračajo in namesto tega krivdo prenašajo na upad kupne moči družin.

Združenje podjetij obmorskih letovišč Assobalneari kljub temu opozarja na zmanjšanje tako obiskovalcev kot prodaje. Slednje je po njihovih ocenah posledica tako kupne moči italijanskih gospodinjstev kot upočasnitve tujega turizma – zlasti evropskega. Predsednik združenja Fabrizio Licordari trdi, da je člane pozval, "naj cen ne zvišujejo, temveč naj se raje odločijo za minimalne prilagoditve, da bi rešili težave družin". Poziv je ob tem namenil tudi italijanski vladi, na kateri je, da še naprej "brani italijanski sektor obmorskih letovišč pred napadi bruseljskih tehnokratov, ki bi radi nezakonito razpisali koncesije". Zveza potrošnikov (SIB) je sicer letošnjega junija v primerjavi z letom 2024 zabeležila "skupno povečanje obiskovalcev in porabe za približno 20 odstotkov", julija pa je sledil upad. "Julija smo zabeležili skupen upad za 15 odstotkov, ki je v nekaterih regijah, kot sta Kalabrija in Emilija - Romanja, dosegel celo 25 odstotkov," so pojasnili. Po njihovih ocenah je na italijanskih plažah sicer manj Italijanov in več tujcev.