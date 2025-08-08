Svetli način
Tujina

'Cene so pretirane': italijanske plaže samevajo, prazni tudi lokali

Rim, 08. 08. 2025 07.56

M.P.
26

Ne le hrvaška, predraga očitno postaja tudi italijanska obala. Gostje se namreč vse pogosteje pritožujejo nad predragimi senčniki in najemom opreme na plaži, pa tudi nad cenami v barih in restavracijah. V prvih dveh poletnih mesecih so tako na italijanskih plažah zabeležili med 20- in 30-odstotni padec v obiskanosti. Ponudniki upajo, da jim bo vsaj avgust z obiskovalci bolj naklonjen.

Italijanske plaže samevajo, poroča Rai News. Obljudene so le ob vikendih, preostali del tedna pa senčniki povečini ostajajo zaprti. Povprečen padec obiskanosti obratov na plažah je junija in julija znašal med 20 in 30 odstotkov, prav tako o minimalni prodaji poročajo iz barov in restavracij ob morju. 

Italijansko združenje potrošnikov s prstom kaže na visoke cene senčnikov. Ocenjujejo, da so ponudniki svojo ponudbo ocenili previsoko, kar da goste usmerja na javne plaže. Upravitelji sicer kritike zavračajo in namesto tega krivdo prenašajo na upad kupne moči družin.

Združenje podjetij obmorskih letovišč Assobalneari kljub temu opozarja na zmanjšanje tako obiskovalcev kot prodaje. Slednje je po njihovih ocenah posledica tako kupne moči italijanskih gospodinjstev kot upočasnitve tujega turizma – zlasti evropskega.

Predsednik združenja Fabrizio Licordari trdi, da je člane pozval, "naj cen ne zvišujejo, temveč naj se raje odločijo za minimalne prilagoditve, da bi rešili težave družin". Poziv je ob tem namenil tudi italijanski vladi, na kateri je, da še naprej "brani italijanski sektor obmorskih letovišč pred napadi bruseljskih tehnokratov, ki bi radi nezakonito razpisali koncesije".

Zveza potrošnikov (SIB) je sicer letošnjega junija v primerjavi z letom 2024 zabeležila "skupno povečanje obiskovalcev in porabe za približno 20 odstotkov", julija pa je sledil upad. "Julija smo zabeležili skupen upad za 15 odstotkov, ki je v nekaterih regijah, kot sta Kalabrija in Emilija - Romanja, dosegel celo 25 odstotkov," so pojasnili.

Po njihovih ocenah je na italijanskih plažah sicer manj Italijanov in več tujcev.

Oglasila se je tudi italijanska ministrica za turizem Daniela Santanchè, ki opozarja, da poletje ne pomeni zgolj morja, temveč da se obiskovalci takrat odločajo tudi za druge lokacije. Prav tako meni, da bi bilo nevarno in zavajajoče avgusta govoriti o "krizi s turizmom". 

V prvih dveh poletnih mesecih je bila Italija na vrhu sredozemskega turističnega trga tako glede stopnje nasičenosti spletnih potovalnih agencij kot cenovne konkurenčnosti. Po besedah ministrice tako sektor posluje dobro, da pa se vse več turistov odloča za obisk Italije v prvih štirih mesecih leta.

italija plaža cene bar
Japa Jade
08. 08. 2025 09.30
Prva stran, same trač novice
ODGOVORI
0 0
devlon
08. 08. 2025 09.29
+1
gostje se pritozujejo..pa še vedno rinejo tja😆
ODGOVORI
1 0
proofreader
08. 08. 2025 09.29
+3
Po sencah se vidi, da je fotografija narejena zgodaj zjutraj, ko turisti še spijo.
ODGOVORI
3 0
Ici
08. 08. 2025 09.27
Komu se ti turisti " pritožujejo"? Ves čas se uporablja ta termin, pa me zanima, komu se lahko turist pritoži, če je kava prrdraga, pizza ptedraga, ležalnik predrag? Kadarkoli kličeš kogarkoli, nihče nikjer ne dvigne telefona. Novinarske hiše pa sploh ne. Toraj, koga poklicati in na katero številko? Hvala za info.
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
08. 08. 2025 09.27
+3
Aha reklama za cro, ni res da so italijanske plaže prazne- bil tam in videl!
ODGOVORI
3 0
Rožice so zacvetele
08. 08. 2025 09.26
+4
Po mojem niso krive cene, prevroče je ob morju, ljudje vedno bolj hodijo poleti v višje lege, oz. v kraje, od kjer imajo izhod v planine,gore...Posočje je letos ponovno prepolno, če bi imel 20 apartmajev, bi jih toliko napolnil, telefon zvoni non stop.
ODGOVORI
4 0
UzivatiJeTreba
08. 08. 2025 09.25
+2
Vse storitve so postale drage, saj inflacija dela svoje. To so rezultati ohlapne fiskalne politike in tiskanja denarja. Načrtno zaradi zmanjševanja zadolženosti držav in financiranja nemirov po svetu . Srednji in nižji sloj pa zaradi tega vse bolj trpi - kot vedno.
ODGOVORI
2 0
UzivatiJeTreba
08. 08. 2025 09.27
+2
Kupna moč srednjega in nižjega sloja kopni.
ODGOVORI
2 0
Finfer
08. 08. 2025 09.23
+0
italijanezarji hodijo v slovenijo ker imajo tukaj vse zastonj lahko parkirajo zastonj po zelenicah in pločnikih,tuširajo se zastonj ,wc imajo zastonj vse to moraš v italiji mastno plačati !!
ODGOVORI
2 2
vindstar977
08. 08. 2025 09.21
-2
Rešitev so vavčerji-boni ne vem zakaj so jih ukinili pri nas, tudi Italija jih je imela?
ODGOVORI
0 2
piko3
08. 08. 2025 09.20
+0
Sva z ženo nameravala par dni na oddih. Ampak, 1000 evro minialno za 4 nočitve... halo
ODGOVORI
2 2
Polkavalčekrokenrol
08. 08. 2025 09.19
-1
Vse drugo samo slovenskega nič,kot da je pri nas vse zastonj,svoj prag prvo pomedite
ODGOVORI
1 2
zurc
08. 08. 2025 09.17
-2
slika senčnikov pa od zjutraj ko še nobenega ni na plaži,alo si poglejte spletne kamere plaž ,npr.pag ,okoli poldneva vse zasedeno
ODGOVORI
0 2
USAisGreat
08. 08. 2025 09.16
+5
Bil V soboto V Portorožu in Piranu; puščava!
ODGOVORI
8 3
medŠihtom
08. 08. 2025 09.20
-2
LOL? upam da nisi šu v mlakužo. pa celo za vikend, kaj vam je.
ODGOVORI
0 2
Prokontra
08. 08. 2025 09.16
-1
Zato pa ne hodim nikamor...
ODGOVORI
1 2
medŠihtom
08. 08. 2025 09.21
+2
slaba tolažba. pol ne rabiš niti šihta ali lastnine, je sociala čist ok
ODGOVORI
2 0
Port__CN
08. 08. 2025 09.15
-1
Še slab mesec pa bo težav konec -bizgeci
ODGOVORI
1 2
4krogci
08. 08. 2025 09.14
+7
Mogoce je pa le razlog v temu da folk ne rine vec tolk an morje a??? K Dolomiti so nabiti da ne dobis mesta niti za pdlozit zobotrebc!
ODGOVORI
7 0
medŠihtom
08. 08. 2025 09.19
-2
se prau isti šmoren ? samo vprašanje časa kdaj bo najem krožnika s katerega ješ, 35 eur ?
ODGOVORI
0 2
Rožice so zacvetele
08. 08. 2025 09.23
+2
medŠihtom ,saj skoraj povsod plačaš pogrinjek.
ODGOVORI
2 0
Defragment
08. 08. 2025 09.14
+0
Iz ekološkega vidika tole niti ni tako slabo. Upam, da se zgodi tudi pri nas in da požrešnost za profiti prizemlji lastnike.
ODGOVORI
2 2
kryptix
08. 08. 2025 09.09
+4
Hrvati si dražitve lahko privoščijo. Italijani so dosegli vrh obiskov in vrh cen. Trgovci poznajo ta filing ko dražiš en izdelek in prvi mesec delaš dobiček potem pa ljudje nehajo kupovat pol pa noben popust ne pomaga ker grejo ljudje mimo tega izdelka.
ODGOVORI
7 3
kladivo
08. 08. 2025 09.01
+17
Prava plaza je v senci pod borovci ne pa to zlaganje pod marelami kot sardine v konzervi
ODGOVORI
17 0
wsharky
08. 08. 2025 09.00
+10
ga ni lepšega, kot na Hrvaški obali v senci pod borovci uživat
ODGOVORI
13 3
