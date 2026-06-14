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Cene stanovanj zrasle za petino, plače le za en odstotek

Madrid, 14. 06. 2026 21.27 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
D.L.
Protest zaradi nedostopnosti stanovanj v Madridu

V Španiji so izračunali, za koliko let polnih plač je delavec leta 2025 potreboval, da si je lahko kupil 80 kvadratnih metrov veliko rabljeno stanovanje. In rezultat? 8,4 leta oziroma 16 mesecev več kot v letu pred tem. A to je le povprečje, na Balearskih otokih in v Madridu je namreč za stanovanje treba odšteti za okoli 15 let polnih plač.

Za 8,4 leta polnih plač. Toliko je bilo treba v povprečju v lanskem letu v Španiji odšteti za nakup 80 kvadratnih metrov velikega rabljenega stanovanja, poroča Euronews. Gre seveda za polne plače, brez neobhodnih stroškov, kar pomeni, da je dejansko treba za stanovanje delati še veliko dlje.

"Španija se sooča z najhujšo krizo dostopnosti stanovanj v svoji zgodovini. Še nikoli prej državljani niso morali toliko let delati za nakup doma," pravi María Matos, vodja raziskav in tiskovna predstavnica Fotocase, ki je skupaj z zaposlitvenim portalom Infojobs opravila raziskavo.

Njene besede še kako držijo. V letu 2025 je povprečna cena rabljenega stanovanja zrasla za 20,5 odstotka na 2879 evrov na kvadratni meter, medtem ko so se plače povišale za samo en odstotek. In če je bilo treba še leta 2024 za stanovanje odšteti za 7,1 leta polnih plač, je bilo treba k temu lani dodati še 16 mesečnih plač.

Protest zaradi nedostopnosti stanovanj v Madridu
Protest zaradi nedostopnosti stanovanj v Madridu
FOTO: AP

8,4 leta je sicer le povprečje, na Balearskih otokih bi za 80 kvadratnih metrov veliko rabljeno stanovanje zbrali v 15,1 leta, če bi, seveda, lahko prihranili celotno plačo. To pomeni 181 mesečnih plač, poudarja Euronews.

S 15 leti Balearom tesno sledi Madrid, kjer se je tako preračunan čas, potreben za nakup stanovanja, v samo enem letu podaljšal za 34 mesecev. Sledijo Málaga (12,9 leta), Guipuzcoa (11,7 leta), Santa Cruz de Tenerife (11,3 leta) in Barcelona (10,2 leta).

Na drugi strani so mesta kot Ciudad Real, Teruel, Toledo, Zamora in Avila, kjer si stanovanje lahko privoščiš v manj kot štirih letih.

Španija se sooča s hudo krizo dostopnosti stanovanj, ki jo v turistično najbolj zanimivih delih otoka dodatno poglabljajo kratkoročni najemi. Nepremičninski trg pa podobno "divja" tudi v Sloveniji, kjer so se po podatkih spletnega portala Cene nepremičnin stanovanja v 10 letih v povprečju podražila za 80 odstotkov.

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