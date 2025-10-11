Cene vozovnic na bližjih smučiščih poskočile: kje je najdražje?

Kot glavni razlog za podražitve vozovnic, ki so sicer manjše kot v zadnjih dveh sezonah, upravljalci smučišč večinoma navajajo naraščajoče cene energentov, zlasti za delovanje žičnic in sistemov za zasneževanje. Poleg tega opozarjajo na višje stroške dela in drago vzdrževanje.

Med najdražjimi smučišči v Avstriji v smučarski sezoni 2025/26 je Sölden na Tirolskem, kjer bodo morali odrasli v glavni smučarski sezoni za dnevno voznico odšteti 83 evrov. To je pet odstotkov več kot lani. Le malo manj bo treba za dnevno vozovnico odšteti v smučarskih središčih Arlberg (81,50 evra, +4,5 odstotka), Kitzbühel (79,50 evra, +4,6 odstotka) in Ischgl (79 evrov, +4,0 odstotka).

Še posebej so se cene smučarskih vozovnic v Avstriji po poročanju nemškega portala Schneehoehen zvišale na ledenikih. Na tirolskih ledenikih Kaunertal in Pitztal dnevna vozovnica zdaj stane 75 evrov, kar je podražitev za več kot sedem odstotkov. Tudi eno največjih zimskih športnih središč v Evropi Ski Amade, ki združuje 28 smučišč v avstrijskih deželah Salzburg in Štajerska, se z 79 evri približuje magičnemu pragu 80 evrov.

Tudi v Italiji so upravljalci smučišč pred začetkom smučarske sezone 2025/26 prilagodili cene smučarskih vozovnic. Na smučišču Livigno v Lombardiji blizu meje s Švico so dnevno smučarsko vozovnico za odrasle podražili za 8,3 odstotka na 72 evrov. Zmernejša je podražitev na smučišču Kronplatz v Dolomitih (80 evrov, +3,9 odstotka).

Tisti, ki želijo obiskati priljubljeno smučarsko središče Dolomiti Superski s 16 smučišči na severovzhodu Italije, bodo morali za dnevno smučarsko vozovnico plačati 86 evrov, kar je 3,6 odstotka več kot v lanski smučarski sezoni.

Velja opozoriti, da je gostiteljica zimskih olimpijskih iger leta 2026 pred kratkim kot prva evropska država uvedla obveznost nošenja smučarskih čelad za smučarje, deskarje na snegu in sankače vseh starosti. Doslej je ta obveznost na italijanskih smučiščih veljala le za mlajše od 18 let. Za kršitelje so predvidene globe, v primeru ponovnega prekrška pa odvzem smučarske vozovnice od enega do treh dni.

Kot prvi v Alpah s prihajajočo smučarsko sezono pomembno novost uvajajo tudi v italijanski Madonni di Campiglio, ki je pogosto dobesedno preplavljena s smučarji, zlasti med božično-novoletnimi prazniki. Kot je poročal časnik Corriere della Sera, bodo v času glavne sezone omejili prodajo dnevnih smučarskih vozovnic na največ 14.000 na dan. Omejitev bo sprva poskusno veljala med božičnimi prazniki od 28. decembra do 5. januarja in v pustnem času od 15. do 22. februarja. Ukrep bo veljal le za dnevne obiskovalce smučišča.

Smučarji si lahko stroške nekoliko znižajo z nakupom sezonskih in dnevnih vozovnic v predprodaji. Nižje kot neposredno na blagajni so cene običajno nižje tudi v spletnih trgovinah upravljalcev smučišč.

Na nekaterih smučiščih poskušajo smučarje privabiti tudi s t. i. dinamičnimi cenami. V tem primeru se cene razlikujejo po dnevih, temeljijo pa na povpraševanju in se preračunajo čez noč. Tu imajo koristi tisti, ki vozovnico rezervirajo dovolj zgodaj. Vendar pa veliko povpraševanje vodi do višjih cen.