Na poti cenejša zdravila proti debelosti: Ozempic 2026 ob patent

København, 02. 11. 2025 17.36

D. S.
20

Patenti za zdravilo proti debelosti Ozempic bodo leta 2026 potekli. To bi lahko privedlo do povečanega dostopa do zdravila za tri milijarde ljudi, saj bodo na voljo cenejše biološko podobne generične različice zdravila. Izdelava teh različic bi lahko stala le okrog devet evrov na odmerek.

Desetletja se je svetovna poraba sladkorja le povečevala. Njeno rast je spodbudilo veliko povečanje svetovnega prebivalstva in naraščajoče nakupovanje pakirane hrane.

Zdravila kot je Ozempic zmanjšujejo občutek lakote in zmanjšujejo impulzivno človeško vedenje, kot je prenajedanje s kalorično gosto hrano. To lahko v prihodnosti spodkoplje rast porabe sladkorja.

Do sedaj so bila zdravila, ki vsebujejo "hormon sitosti" ali glukagonu podobni peptid GLP-1 težko dostopna in draga. V ZDA lahko mesečna zaloga zdravil Ozempic ali Mounjaro brez zavarovanja stane kar 1000 dolarjev (860 evrov). 

Ozempic
Ozempic FOTO: Profimedia

V Združenem kraljestvu lahko mesečni odmerek stane 250 funtov (290 evrov), brezplačen dostop v okviru britanske nacionalne zdravstvene službe pa je omejen na tiste, ki so debeli in imajo zdravstvene zaplete, povezane s telesno težo.

Visoka cena, skupaj z omejeno proizvodno ponudbo, pomeni, da je uporaba ostala večinoma skoncentrirana v bogatejših državah (zlasti v ZDA in delih Evrope) in med pacienti, ki si lahko privoščijo plačilo zdravila.

Ledino sta orali predvsem dve vodilni farmacevtski podjetji na tem področju, Novo Nordisk in Eli Lilly, ki sta zabeležili osupljivo rast prodaje svojih zdravil GLP-1 za sladkorno bolezen in debelost ter se trudili slediti povpraševanju tudi z višjimi cenami.

A patentna zaščita za semaglutid leta 2026 poteče v Kanadi, Indiji, Braziliji in na Kitajskem, kar odpira vrata za cenejše biološko podobne generične različice. Poročila kažejo, da bi lahko izdelava teh generičnih različic stala le 10 dolarjev (8,6 evra) na odmerek. Analitiki pričakujejo strmo znižanje cen v državah, kjer bo patent potekel, kar bi lahko stroške znižalo za 60–70 odstotkov, ko bodo generična zdravila vstopila na trg.

Novo Nordisk
Novo Nordisk FOTO: Profimedia

V Indiji je podjetje Dr Reddy's Laboratories Ltd že razvilo biološko podoben semaglutid, ki ga trenutno registrirajo po vsem svetu. Pričakujejo, da ga bodo uvedli v Kanadi, Braziliji in Indiji. Indijsko podjetje Biocon se je že dogovorilo o licenčnem in dobavnem sporazumu v Braziliji z družbo Biomm SA. Brazilski regulator ANVISA je prejel vsaj 4 zahteve za licenciranje generičnega semaglutida. Tudi na Kitajskem je znanih vsaj 11 kliničnih preskušanj generičnega semaglutida.

Generičnih različic zdravila Ozempic ni mogoče izvažati v države, kjer patentna zaščita še vedno velja, zato morda ne bodo bistveno znižale cen v ZDA in Evropi. Vendar pa bi lahko bil prihod cenejših različic velika novica za države, kjer uporaba semaglutida še ni uveljavljena.

IQVIA, organizacija za klinične raziskave, komercialne vpoglede in zdravstvene informacije za industrijo znanosti o življenju in zdravstva, ocenjuje, da bo leta 2026 vsaj eden od treh ljudi, ki živijo z debelostjo po vsem svetu, živel v državi, kjer bo semaglutid na voljo brez patentne zaščite, kot navaja portal Czapp.

Prekomerna telesna teža tudi priložnost za farmacevtska podjetja
Prekomerna telesna teža tudi priložnost za farmacevtska podjetja FOTO: Profimedia

Povpraševanje po zdravilu za hujšanje je sicer veliko, a, kot smo poročali, Ozempica ni dovolj, zato se je že pred leti razvil črni trg, tudi pri nas. Tveganje pri nakupu katerega koli zdravila na črnem trgu je zelo veliko in ima lahko hude posledice. Ponaredke so že odkrili v več državah, v Nemčiji in Avstriji pa so zabeležili tudi primere, ko so ljudje zaradi domnevnega Ozempica, kupljenega na spletu, končali v bolnišnici.

Preberi še Ponaredki 'čudežne' injekcije za hujšanje: podganji strup in težke kovine

A tudi pravo zdravilo, ki ga prevzamete v lekarni, ima lahko več stranskih učinkov. Med najpogostejšimi so slabost in prebavne težave, pri nekaterih bolnikih pa obstaja tudi tveganje, da bi shujšali preveč, kar lahko vodi v druge zaplete.

Dolgoročni učinki ob tem še niso dobro raziskani, potekajo tudi študije o vplivu teh zdravil na samomorilne misli, na pojavnost raka ščitnice in podobno.

ozempic zdravilo debelost wegovy
Kremelj: Srečanje Trumpa in Putina ni potrebno

Trump zdaj nad Lincolnovo kopalnico: namesto zelene barve razkošen marmor in zlati elementi

