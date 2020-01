Ceno za množični turizem na Svalbardu plačuje okolje

Ponašajo se z božansko lepo in divjo naravo, ki pa jo vse bolj množični turizem naglo uničuje. Norveško arktično otočje Svalbard, ki se oglašuje s sloganom, da ima več severnih medvedov kot prebivalcev, so se tamkajšnje oblasti odločile zavarovati s strožjimi pravili. Z globalnim segrevanjem namreč število turistov močno narašča, saj mnogi želijo videti ledeno kraljestvo, preden se led stali. Visoko ceno za to pa že plačuje okolje, ogrožena je tudi sama varnost turistov.