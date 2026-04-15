Centcom: ZDA izvajajo popolno blokado iranskih pristanišč

"Blokada iranskih pristanišč se izvaja v celoti, saj ameriške sile ohranjajo pomorsko premoč na Bližnjem vzhodu," je na družbenem omrežju X sporočil poveljnik Centcoma admiral Brad Cooper.

Dodal je, da 90 odstotkov iranske trgovine poteka po morju, zato ZDA menijo, da so popolnoma ustavile gospodarsko dejavnost države. To je taktika pritiska, ki jo je napovedala administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Blokado izvajajo tudi rušilci ameriške mornarice, opremljeni z vodenimi raketami, je Centcom danes zapisal v ločeni objavi na X. Ob tem navaja, da ima tipičen rušilec posadko več kot 300 mornarjev, ki so visoko usposobljeni za izvajanje ofenzivnih in defenzivnih pomorskih operacij.

ZDA so blokado iranskih pristanišč začele v ponedeljek popoldne po srednjeevropskem času.