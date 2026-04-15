Centcom: ZDA izvajajo popolno blokado iranskih pristanišč

"Blokada iranskih pristanišč se izvaja v celoti, saj ameriške sile ohranjajo pomorsko premoč na Bližnjem vzhodu," je na družbenem omrežju X sporočil poveljnik Centcoma admiral Brad Cooper.
Dodal je, da 90 odstotkov iranske trgovine poteka po morju, zato ZDA menijo, da so popolnoma ustavile gospodarsko dejavnost države. To je taktika pritiska, ki jo je napovedala administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
Blokado izvajajo tudi rušilci ameriške mornarice, opremljeni z vodenimi raketami, je Centcom danes zapisal v ločeni objavi na X. Ob tem navaja, da ima tipičen rušilec posadko več kot 300 mornarjev, ki so visoko usposobljeni za izvajanje ofenzivnih in defenzivnih pomorskih operacij.
ZDA so blokado iranskih pristanišč začele v ponedeljek popoldne po srednjeevropskem času.
Centcom je tedaj pojasnil, da uveljavitev blokade pomeni, da lahko prestrežejo, preusmerijo ali zajamejo vsa plovila, ki bodo brez dovoljenja vstopila na blokirano območje ali ga zapustila, ne glede na to, pod katero zastavo bodo plula. Dodali so, da bodo ob ustreznem pregledu prečkanje dovolili ladjam s humanitarnimi pošiljkami, kot so hrana in zdravila.
Blokada ameriške mornarice velja le za ladje, ki imajo kot začetno ali končno destinacijo navedeno iransko pristanišče. Pri tem za zdaj ni jasno, kako bodo ZDA dejansko izvajale nadzor.
ZDA so blokado uvedle po pogajanjih v Islamabadu, kjer delegacijama ZDA in Irana ni uspelo doseči sporazuma o končanju vojne. V Teheranu so poudarili, da je ameriška blokada Hormuške ožine nezakonita in pomeni piratstvo. Opozorili so še, da nobeno pristanišče v Perzijskem zalivu ne bo varno, če bodo ogrožena iranska pristanišča.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.