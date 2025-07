Invazija komarjev: v Osijeku načrtujejo megaprojekt

Bitka s komarji na kopnem, v vodi in zraku se je v Osijeku začela že aprila. Uničevali so tako odrasle komarje kot njihova legla. Prebivalci, ki so poleti zaradi roja komarjev stalno na preži, so pred napovedjo ambicioznega projekta, ki predvideva nov pristop spopadanja z letečimi krvosesi, hočeš ali nočeš previdni.

"Minula leta se nisi mogel sprehajati." "Nekateri se zaščitijo, drugi so v hladu, tretji ne gredo nikamor." "Zaščitimo se z repelenti in skušamo preživeti." "S spreji ali mazili..." "Morda celo nekajkrat nisem šla ven, a pod črto, bilo je res neznosno." Tako mimoidoči sogovorci.

Komarji ne ogrožajo samo kakovosti življenja, razvoja turizma in gospodarstva, temveč so zaradi prenašanja nalezljivih bolezni tudi javnozdravstveni problem. Zato v Osijeku snujejo smele načrte s Centrom za nadzor nad komarji. "Center bo prostor znanstvenega raziskovanja, kjer bodo proučevali biologijo, ekologijo in genetiko komarjev ter izvajali testiranje na patogene in odpornost proti komarjem. Center za nadzor nad komarji je pravzaprav znanstvenoraziskovalni laboratorij in center, kjer se bodo izvajali ukrepi in monitoring ter nove inovativne tehnike in rešitve za proizvodnjo sterilnih komarjev za zatiranje prihoda invazivnih vrst," pojasni Nataša Turić, vodja Zavoda za javno zdravstvo Osiješko-baranjske županije.

V vojni proti komarjem so na fronti tudi lokalni prebivalci, ki morajo poskrbeti, da v okolici njihovih domov ni stoječe vode. "Naj vsak prebivalec pregleda svoj vrt ali dvorišče in se prepriča, da se voda nikjer ne zadržuje dlje kot sedem dni. Vsaka stoječa voda je potencialno gojišče zanje," svetuje Vedran Bertić, strokovnjak za dezinfekcijo.

Z vsemi že obstoječimi pristopi borbe proti komarjem in ustanovitvijo Centra, ki bo menda zaživel v roku dveh let, so oblasti v Osijeku prepričane, da bo nadležnih pikov zaradi manjšega števila komarjev občutno manj, življenje pa zato bolj znosno.